Alerta en Gualeguaychú: Estafadores se hacen pasar por contadores para robar datos

Las maniobras fueron detectadas en la provincia, con especial foco en las ciudades de Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay.

Según los reportes, delincuentes se están comunicando, simulando ser representantes de la institución que nuclea a los contadores. El objetivo de estas maniobras de phishing es obtener información sensible, como datos de cuentas bancarias o números de matrícula, bajo falsas premisas.

¿Cómo operan los estafadores?

Los atacantes realizan llamados telefónicos o envían mensajes vía WhatsApp presentándose como voceros del Consejo.

"La institución no solicita códigos ni datos personales de manera telefónica o por WhatsApp", advirtieron desde la entidad, subrayando la importancia de proteger la información personal frente a estos intentos de suplantación de identidad.

Guía para prevenir estafas

Para resguardar la seguridad de los profesionales y de toda la comunidad de Gualeguaychú, el CPCEER compartió una serie de medidas preventivas clave:

-Desconfíe de llamados imprevistos: Si recibe un contacto de un número desconocido o sospechoso que invoca el nombre del Consejo, no brinde ningún tipo de información.

-Nunca comparta códigos de acceso: Ninguna entidad oficial le solicitará códigos de verificación de WhatsApp ni claves personales por vía telefónica.

-Utilice canales oficiales: Ante cualquier duda sobre la veracidad de una comunicación, corte la llamada inmediatamente y comuníquese por sus propios medios a través de las vías de atención oficiales y verificadas de la institución.

Fuente: Análisis.