 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ESTAFAS

Alerta en Gualeguaychú: Estafadores se hacen pasar por contadores para robar datos

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) ha emitido una advertencia urgente ante una creciente ola de intentos de estafas.

18 Jul, 2026, 11:26 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Las maniobras fueron detectadas en la provincia, con especial foco en las ciudades de Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay.

 

Según los reportes, delincuentes se están comunicando, simulando ser representantes de la institución que nuclea a los contadores. El objetivo de estas maniobras de phishing es obtener información sensible, como datos de cuentas bancarias o números de matrícula, bajo falsas premisas.

 

¿Cómo operan los estafadores?

 

Los atacantes realizan llamados telefónicos o envían mensajes vía WhatsApp presentándose como voceros del Consejo.

 

"La institución no solicita códigos ni datos personales de manera telefónica o por WhatsApp", advirtieron desde la entidad, subrayando la importancia de proteger la información personal frente a estos intentos de suplantación de identidad.

 

Guía para prevenir estafas

 

Para resguardar la seguridad de los profesionales y de toda la comunidad de Gualeguaychú, el CPCEER compartió una serie de medidas preventivas clave:

 

-Desconfíe de llamados imprevistos: Si recibe un contacto de un número desconocido o sospechoso que invoca el nombre del Consejo, no brinde ningún tipo de información.

 

-Nunca comparta códigos de acceso: Ninguna entidad oficial le solicitará códigos de verificación de WhatsApp ni claves personales por vía telefónica.

 

-Utilice canales oficiales: Ante cualquier duda sobre la veracidad de una comunicación, corte la llamada inmediatamente y comuníquese por sus propios medios a través de las vías de atención oficiales y verificadas de la institución.

 

Fuente: Análisis.

Temas

ESTAFAS

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso