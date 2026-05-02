Colapinto terminó décimo y no pudo sumar puntos en la carrera sprint del GP de Miami

El triunfo quedó en manos del británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.

Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris lideró de principio a fin, mientras que el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo una actuación para el olvido debido a que largó segundo, pero perdió dos posiciones en la largada y luego de la carrera recibió una penalización de cinco segundos, por lo que terminó sexto.

La sorpresa de la carrera fue Gasly, que comenzó décimo y tras una gran largada escaló al octavo lugar para mantener dicha posición para así sumar un punto.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Miami

1- Lando Norris (McLaren)

2- Oscar Piastri (McLaren)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- George Russell (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Lewis Hamilton (Ferrari)

8- Pierre Gasly (Alpine)

Después le siguieron

9- Isack Hadjar (Red Bull)

10- Franco Colapinto (Alpine)

Temas FÓRMULA 1