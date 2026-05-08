Talleres vs Belgrano: el clásico cordobés que puede cambiar la historia

Será así porque se tratará del primero en instancias de eliminación directa en Primera División y porque no admitirá el empate. El que gane pasará a cuartos de final y el que pierda terminará su participación en el torneo. Quedarán atrás, además, los seis clásicos oficiales anteriores en los que no hubo vencedor.

Cuando Darío Herrera dé el pitazo inicial, dos equipos que hicieron méritos futbolísticos suficientes para llegar a esta instancia —con estadísticas sorprendentemente parejas, ya que concluyeron con la misma cantidad de puntos— concitarán la atención de los 57 mil socios e hinchas albiazules que colmarán el estadio y de los miles de piratas que lo seguirán por TV. El partido se jugará solo con público de Talleres y será televisado por ESPN Premium.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, el cruce tendrá alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales. El ganador se enfrentará el martes próximo con el vencedor del partido Independiente Rivadavia–Unión, que también se disputará hoy, pero a las 21.30, en el Bautista Gargantini de Mendoza.

No será la primera vez que se enfrenten este año: jugaron el interzonal de la undécima fecha y empataron 0 a 0 en el estadio Julio César Villagra. Talleres finalizó la fase regular con un empate 1-1 ante Unión, en Santa Fe, y quedó en el cuarto puesto, posición que le permite jugar este clásico en el Kempes. Belgrano, en tanto, viene de golear 4-0 a Sarmiento en el Gigante de Alberdi y cerró la fase regular en el quinto puesto, con 26 unidades, al igual que la “T”.

Misterio a dos bandas

Los dos técnicos, Carlos Tevez y Ricardo Zielinski, jugaron al misterio durante toda la semana. Como en el truco, escondieron las señas y las cartas bravas con las que piensan sorprenderse esta tarde, lo que abrió el margen para todo tipo de especulaciones sobre las formaciones que dispondrán.

Las prácticas estuvieron más cerradas que nunca y se extremaron los recaudos para evitar filtraciones. “El Apache” fue el más precavido: concentró a su equipo en Salsipuedes. En contrapartida, “el Ruso” abrió ayer el Gigante de Alberdi para que la masa pirata realizara un multitudinario banderazo de apoyo a sus jugadores.

La gran incógnita que Tevez se guardará hasta minutos antes del arranque del clásico es si Diego Valoyes será titular. No está claro si superó la lesión en un aductor ni para cuántos minutos está en condiciones de jugar. Si decide que vaya al banco, Valentín Depietri se perfila como el jugador que ocupará uno de los extremos. En el otro continuará el brasileño Rick Lima Morais. Los otros futbolistas que arrastraban molestias durante la semana —Matías Catalán, Santiago Fernández y Franco Cristaldo— se recuperaron y serán titulares.

Durante la semana de trabajo, el DT albiazul probó incluso con una línea de cinco defensores, pero se presume que no modificará el esquema 4-2-3-1 y que privilegiará un planteo ofensivo, aprovechando la localía. El desarrollo del clásico dirá si finalmente será así o si el temor a perder hará que ambos equipos no arriesguen más de lo necesario, como ocurrió en los clásicos anteriores.

Por el lado del Celeste, Zielinski contará con el regreso a la titularidad de Leonardo Morales, quien ya cumplió la fecha de suspensión por su expulsión ante Barracas Central. No tocaría el dibujo 4-2-3-1 y Lucas “el Chino” Zelarayán estará desde el inicio, luego de no haber sido titular ante Sarmiento, en la última fecha.

Habrá que esperar para saber si Franco “el Mudo” Vázquez puede ir de entrada o si, como se presume, será Santiago Longo el acompañante de Adrián Sánchez en la pareja de volantes centrales. Además, Rigoni y Benítez se disputan la banda derecha, mientras que Hernández o González Metilli son los candidatos para ocupar la franja izquierda.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni o Alcides Benítez, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli o Ramiro Hernández; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 16.30.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Fuente: La Voz de Córdoba

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