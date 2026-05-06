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Deportes COPA LIBERTADORES

Estudiantes visita a Cusco de Perú, en busca de un triunfo para no complicarse en la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cusco de Perú, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que sería de vital importancia para no complicarse la clasificación.

6 May, 2026, 00:26 AM

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el ecuatoriano Guillermo Guerrero, mientras que en el VAR estará Franklin Congo.

Estudiantes llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo A con cinco puntos, producto del triunfo ante Cusco, además de los empates frente a Deportivo Independiente Medellín de Colombia y Flamengo de Brasil.

Si bien el “Pincha” quedará muy bien posicionado en caso de sumar de a tres, una derrota podría complicarle el panorama.

En lo que respecta al plano local, el “Pincha” tuvo una muy buena primera fase en el Torneo Apertura, donde finalizó primero en la Zona A con 31 puntos. Este fin de semana se enfrentará con Racing, por los octavos de final, en un encuentro donde será el gran candidato.

Cusco, por su parte, está último sin puntos en este Grupo A y todo apunta a que su máxima aspiración podría ser terminar tercero en la zona para meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecu)

VAR: Franklin Congo (Ecu)

Hora: 19. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Cusco: Pedro Díaz; José Zevallos, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; José Manzaneda, Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Nicolás Silva; Facundo Callejo y Gabriel Carabajal. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Mikel Amondarain, Gabriel Neves; Edwuin Cetré, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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