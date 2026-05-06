Estudiantes empató 1-1 con Cusco y mantiene el invicto en la Copa Libertadores

El conjunto platense comenzó en desventaja por el gol del extremo argentino Lucas Colitto, a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que la igualdad final fue marcada por el mediocampista Tiago Palacios, en 12 de la segunda etapa.

Con la igualdad, el equipo que dirige Alexander Medina se mantiene en el segundo lugar del grupo A con seis puntos, mientras que el local es cuarto con una sola unidad.

En la próxima fecha, el “Pincha” deberá visitar el mítico Maracaná para enfrentarse a Flamengo de Brasil, el miércoles 20 de mayo a las 21:30, mientras que el elenco peruano que dirige Alejandro Orfila será local de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, el mismo día desde las 23:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un remate de primera del enganche Iván Colman desde la medialuna del área, luego de un despeje defectuoso del defensor Tomás Palacios, aunque su tiro salió centralizado y fue detenido por el arquero Fernando Muslera.

Tres minutos más tarde, Colman metió una pelota alta al segundo palo para la llegada del delantero Facundo Callejo, que definió de volea y al poste izquierdo del arquero uruguayo, que achicó los espacios y contuvo con el cuerpo.

A los ocho minutos, un centro desde el costado derecho del área del extremo Lucas Colitto le llegó al defensor Aldair Fuentes, que remató de primera y desviado por encima del travesaño, desde el área chica.

El equipo peruano volvió a generar peligro a los 22 minutos de la primera parte, con un centro desde la izquierda al segundo poste para el cabezazo de Callejo, cuyo remate salió alto y al palo contrario aunque bombeado, por lo que Fernando Muslera pudo retroceder para detenerlo.

Estudiantes tuvo su primer acercamiento a los 32 minutos de la primera etapa, con un remate desde el borde izquierdo del área del enganche Tiago Palacios, cuyo disparo tenía buena potencia y se fue cerca del ángulo izquierdo del guardameta Pedro Díaz.

A los 36 minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha al segundo palo fue bajado de cabeza por el extremo José Manzaneda para Callejo, que dejó pasar la pelota de gran manera para el remate de primera de Colitto, que superó a Muslera con un disparo bajo a su palo izquierdo, que el arquero de 39 años alcanzó a desviar pero sin poder cambiarle el destino de gol.

En el segundo minuto de descuento, un pase largo habilitó la corrida por derecha de Colitto, quien eludió a Tomás Palacios saliendo hacia afuera y metió un centro atrás para Manzaneda, que definió por encima del travesaño desde el área chica.

El “Pincha” tuvo la primera llegada clara del segundo tiempo, a los siete minutos, cuando el extremo Fabricio Pérez recibió por el costado izquierdo, recortó para la pierna derecha y remató desde afuera del área, con un tiro que dio en el palo izquierdo de Pedro Díaz.

Estudiantes alcanzó el empate a los 12 minutos con una gran jugada asociativa entre Tiago Palacios, que tocó y fue a buscar al área, y Amondarain, que recibió de espaldas, giró y lo asistió, para que el enganche quede mano a mano con el arquero, defina de primera y ponga el 1-1.

El primer acercamiento del local en la segunda etapa se dio a los 21 minutos y por medio del juego aéreo, con un cabezazo de Callejo desde el costado derecho del área que fue a las manos de Muslera.

El equipo de La Plata tuvo un nuevo remate al palo a los 35 minutos, luego de una subida por izquierda de Palacios que terminó en un centro atrás para el delantero Facundo Farías, que disparó desde la frontal del área e impactó en el poste derecho del arquero peruano.

A los 44 minutos, un saque largo de Muslera llegó al costado derecho del área rival para el remate de volea de Cetré, cuyo tiro salió apenas por encima del travesaño.

Síntesis:

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Perú).

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

VAR: Franklin Congo (Ecuador).

Cusco: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela; Lucas Colitto, Iván Colman, José Manzaneda; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Alexis Castro Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 36m. Lucas Colitto (C).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Tiago Palacios (E).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Nicolás Silva por Lucas Colitto (C) y Juan Tévez por Iván Colman (C); 20m. Edwin Cetré por Fabricio Pérez (E) y Facundo Farías por Guido Carrillo (E); 29m. Gabriel Carabajal por Diego Soto (C); 30m. Eros Mancuso por Alexis Castro (E), 39m. Santiago Núñez por Eric Meza (E) y Lucas Alario por Tiago Palacios (E); 40m. José Bolívar por Marlon Ruidías (C).

Fuente: Noticias Argentinas

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