Lanús sufrió una dura goleada ante Always Ready por la Copa Libertadores

El conjunto boliviano abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo, con un gol de Richet Gómez, y amplió la diferencia sobre el cierre de la etapa inicial por medio de Enrique Triverio, que puso el 2 a 0 a los 45.

En el complemento, Lanús no tuvo reacción y recibió otro golpe apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Joel Amoroso marcó el tercero. Ya sobre el final, Marcelo Suárez selló el 4 a 0 definitivo a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino quedó golpeado en una zona pareja y ahora deberá recuperarse en la próxima presentación, cuando visite a Liga de Quito, en Ecuador, por la quinta fecha.

Síntesis

Estadio: Municipal de El Alto.

Árbitro: Roberto Pérez (Perú).

Always Ready: Alain Baroja; Richet Gómez, Alex Rambal, Marcelo Suárez, Yhormar Hurtado; Héctor Cuellar, Rai Lima, Fernando Saucedo, Jesús Maraude, Joel Amoroso; Enrique Triverio. DT: Marcelo Straccia

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: PT 25m Richet Gómez (AR), 45m Enrique Triverio (AR); ST 0m Joel Amoroso (AR), 43m Marcelo Suárez (AR).

Fuente: Noticias Argentinas

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