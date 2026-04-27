Rosario Central y una visita clave a Universidad Central de Venezuela en la Copa Libertadores

El partido, que iniciará a las 21, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la UCV y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo José Burgos, quien contará con la ayuda desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.

Rosario Central, que tiene como su gran figura al extremo Ángel Di María, tuvo un buen inicio en esta edición de la Copa Libertadores, producto del empate como local ante Independiente del Valle de Ecuador y el triunfo en condición de visitante contra Libertad de Paraguay gracias al agónico gol del delantero Enzo Copetti.

El “Canalla”, que es dirigido por Jorge Almirón, buscará conseguir un nuevo triunfo este martes para comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final.

Del otro lado estará Universidad Central, que pese a que en la previa apuntaba a ser el equipo más débil del Grupo, actualmente marcha tercero con tres puntos y si da la sorpresa ante Rosario Central terminará la fecha en puestos de clasificación a la próxima instancia, aunque todavía queda mucho recorrido.

Posibles alineaciones:

Estadio: Olímpico de la UCV

Árbitro: José Burgos (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Hora: 21. TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sandez, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA LIBERTADORES