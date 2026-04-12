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San Lorenzo visita a Newell´s, con el objetivo de volver a los puestos de clasificación a los playoffs

San Lorenzo visitará este domingo en Rosario a Newell´s, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita volver a meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

12 Abr, 2026, 11:25 AM

El encuentro correspondiente a la Zona A y que se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa, está programado para las 15 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Martínez, quien contará con la colaboración desde el VAR de José Carreras.

San Lorenzo viene de conseguir un muy buen triunfo en la fecha anterior del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata, que si bien le permitió volver a sumar de a tres después de cinco partidos en el campeonato local, no le alcanzó para meterse en los puestos de playoffs.

Actualmente, los dirigidos por Gustavo Álvarez marchan novenos con 17 puntos.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el “Ciclón” debutó con un más que discreto empate 1-1 ante Recoleta de Paraguay en condición de visitante.

Newell´s, por su parte, fue uno de los peores equipos en el inicio de este Torneo Apertura, aunque en las últimas dos fechas consiguió sumar de a tres para tener tomar un poco de aire.

De esta manera, la “Lepra” ocupa la decimocuarta posición en la Zona A con solo nueve unidades.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

Hora: 15. TV: ESPN Premium

Newell´s: Josué Reinatti; Jerónimo Russo, Oscar Salomón, Saúl Salcedo, Armando Méndez; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Franco García, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gill; Mathías De Ritis, Guzmán Corujo, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ignacio Perruzzi, Mauricio Cardillo; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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