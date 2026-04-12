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Se completa la segunda fecha del Apertura “Eduardo Barbosa” con duelos atractivos

La jornada continuará este domingo con cinco partidos en Primera División y cuatro en la Divisional B. Sobresale el partido Juventud Urdinarrain–Unión del Suburbio cómo el destacado de la fecha.

12 Abr, 2026, 11:34 AM
Crédito: Ig: Gol_Entra

El torneo Apertura “Eduardo Barbosa”, que organiza la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, completará este domingo su segunda fecha con una programación cargada de partidos interesantes tanto en Primera División como en la Divisional B.

La fecha ya tuvo su puntapié inicial el viernes, con la victoria de Pueblo Nuevo por 2 a 0 frente a Independiente, y continuará hoy con cinco encuentros en la máxima categoría. Cuatro de ellos darán inicio a las 16, mientras que el restante se jugará a las 21:45 en el Estadio Municipal, donde habrá doble jornada.

Uno de los cruces más destacados será el que protagonizarán Juventud Urdinarrain y Unión del Suburbio en el estadio Juan Jorge Stauber, en un duelo que promete ser clave en la pelea por los primeros puestos. Además, en cancha de Sporting, Camioneros recibirá a Juventud Unida, mientras que en el estadio Eduardo Barbosa del barrio 338, Defensores del Oeste será local ante Central Larroque.

La jornada en Primera se cerrará por la noche en el Estadio Municipal, donde Central Entrerriano se medirá frente a Sarmiento, en otro encuentro que genera gran expectativa.

Por su parte, la Divisional B también tendrá continuidad este domingo, luego del empate 1 a 1 entre Juvenil del Norte y Deportivo Gurises registrado el sábado. La programación incluye cuatro partidos: en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño será local ante Sporting; en cancha de Sarmiento, Defensores del Sur enfrentará a Isleños Independientes; en el estadio Raúl Impini, Sportivo Larroque recibirá a Sudamérica; y en cancha de Unión del Suburbio, Atlético Sur jugará frente a Black River.

 

La programación completa es la siguiente:

DIVISIONAL A.

Jugaron el viernes.

Pueblo Nuevo 2 (Lucas Galli y Guillermo Aguilar) - Independiente 0

Juegan el domingo

16:00 hs

ESTADIO MUNICIPAL.

La Vencedora vs Deportivo Urdinarrain.

CANCHA JUAN JORGE STAUBER.

Juventud Urdinarrain vs Unión del Suburbio.

CANCHA SPORTING.

Camioneros vs Juventud Unida.

CANCHA EDUARDO BARBOSA.

Defensores del Oeste vs Central Larroque.

21:45hs

ESTADIO MUNICIPAL.

Central Entrerriano vs Sarmiento.

 

DIVISIONAL B.

Jugaron el sábado

Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa) vs Deportivo Gurises 1 (Alexis Moreira)

Juegan el domingo

16:00 hs

CANCHA VICENTE PROCURA.

Cerro Porteño vs Sporting.

CANCHA EDUARDO “TOTO” GALLOP.

Defensores del Sur vs Isleños Independientes.

CANCHA RAÚL IMPINI.

Sportivo Larroque vs Sud América.

CANCHA MARIO URRISTE.

Atlético Sur vs Black River.

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