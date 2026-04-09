San Lorenzo empató con Recoleta en su visita a Paraguay por la Copa Sudamericana

En el estadio Defensores del Chaco el ´Canario´ abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el ´Ciclón´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15 a Newell´s Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la envergadura del rival al que enfrentó. En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira.

En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.

El equipo local abrió el marcador a los 13 minutos de juego con el gol de Allan Wlk. Tras un desborde a fondo de Aldo González por la derecha, el mediocampista metió el buscapié pero el arquero paraguayo Orlando Gill la despejó, con la mala fortuna para este que la pelota le quedó a Wlk que le dió de primera y marque el 1-0.

Tan solo 4 minutos después, tras un desborde a fondo por la izquierda, el delantero Alexis Cuello metió el pase al medio para Rodrigo Auzmendi que le dio de primera en el área chica y marcó el 1-1.

Síntesis:

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Arbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Miguel Araos (Chile).

Recoleta (Paraguay): Nelson Ferreira; Pedro Ríos, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, Facundo Echeguren; Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Aldo González; Allan Wlk y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Teo Rodríguez Pagano, Ezequiel Herrera, Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro, Gregorio Rodríguez; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Goles en el primer tiempo: 13m. Allan Wlk (R); 17m. Rodrigo Auzmendi (S)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Gonzalo Abrego por Gregorio Rodríguez (S); 12m. Mathías de Ritis por Teo Rodríguez Pagano (S); 21m. Luciano Vietto por Alexis Cuello (S) y Facundo Gulli por Nahuel Barrios (S); 29m. Junior Noguera por Kevin Parjazuk (R) y Héctor López por Aldo González (R); 33m. Francisco Perruzzi por Manuel Insaurralde (S); 37m. Claudio Figueredo por Facundo Echeguren (R); 44m. Richart Ortiz por Wilfrido Báez (R) y Ronal Domínguez por José Espínola (R).

Fuente: Noticias Argentinas

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