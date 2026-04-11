Polémica derrota de Julieta Boloque en Junín

En una decisión que dejó más dudas que certezas, Julieta Boloque perdió por puntos frente a Micaela “La Maquinita” Burgos en el combate disputado en el complejo polideportivo Beto Mesa de Junín. La pelea, de trámite equilibrado y sin grandes emociones, terminó inclinándose en favor de la púgil local, aunque el fallo fue ampliamente cuestionado.

Las tarjetas de los jurados marcaron diferencias llamativas: dos de ellos vieron ganadora a Burgos por 59 a 55, mientras que el restante amplió aún más la distancia con un 60 a 54. Puntajes que no reflejaron lo sucedido sobre el ring, donde la paridad fue la característica principal a lo largo de los asaltos.

Boloque mostró solidez y logró emparejar las acciones ante una rival que, si bien intentó asumir el protagonismo, no consiguió marcar una superioridad clara. En ese contexto, el resultado final sorprendió y dejó la sensación de que un empate hubiera sido el desenlace más justo.

Más allá del sabor amargo, la entrerriana deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que viene, con la convicción de seguir creciendo en su carrera profesional y buscar revancha arriba del ring.

Temas Boxeo Femenino