Julieta Boloque va por su tercera pelea profesional en Junín

Julieta Boloque se prepara para disputar su tercera pelea en el campo profesional y tendrá un nuevo desafío: será la primera vez que combatirá fuera de su casa. La púgil de Gualeguaychú llega con un récord invicto, tras haber superado a la uruguaya Alejandra Demaris y a la salteña Erika Aramayo, en ambos casos por puntos y en decisión unánime. Su oponente disputó tres peleas, con dos triunfos, el primero por nocaut ante Verónica García y por puntos ante Rocío Portillo y en su última presentación, empató ante María Luz Díaz.

En esta oportunidad, Boloque se medirá ante la chaqueña radicada en Junín, Micaela “La Maquinita” Burgos, en un combate que promete ser exigente para ambas. En la previa, la boxeadora local acusó en la balanza un peso de 58,200 kilogramos, cumpliendo sin inconvenientes con el límite establecido.

La velada se desarrollará en el Polideportivo Beto Meza de la ciudad de Junín y contará además con una nutrida cartelera de peleas amateurs, en una noche que reunirá a destacados exponentes del boxeo regional. Para Boloque, será una gran oportunidad de seguir sumando experiencia y consolidarse en el profesionalismo.

Temas Boxeo Profesional