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Boca recibe a Independiente, en uno de los partidos más atractivos de la fecha en el Torneo Apertura

Boca recibirá este sábado a Independiente, en el que apunta a ser uno de los partidos más interesantes de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

11 Abr, 2026, 11:15 AM

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores.

Es gracias a estos buenos resultados que los dirigidos por Claudio Úbeda, que marchan terceros en la Zona A con 20 puntos, están muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs.

La última actuación del “Xeneize” fue su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó 1-0 como visitante a la Universidad Católica de Chile.

De cara a el partido frente al “Rojo”, Úbeda podría poner a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que el resto lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores.

Independiente, por su parte, llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle 1-0 a Racing en el “Clásico de Avellaneda” gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos cuando quedaban solo 10 minutos para el final.

Gracias a esta victoria, que le permitió volver a ganarle a su clásico rival como local luego de cinco años, Independiente pudo volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque no debe descuidarse.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19:30. TV: TNT Sports Premium

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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