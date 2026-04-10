Platense cayó con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores

Los goles del conjunto brasileño fueron convertidos por los delanteros Kayke y Yuri Alberto, a los siete y 25 minutos de la segunda parte.

Además, Platense terminó con 10 jugadores por la expulsión directa del lateral derecho Juan Saborido, a los 34 minutos del segundo tiempo.

Con la derrota, el local abre la zona E de la Libertadores en el último lugar, sin unidades, mientras que el elenco brasileño encabeza el grupo con tres puntos.

En la próxima fecha, el “Calamar” deberá visitar a Peñarol de Uruguay, el jueves 16 de abril a las 21:30, mientras que Corinthians será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 15, al mismo horario.

La primera llegada clara del partido fue del local, a los 16 minutos, con un avance por el medio y remate desde la frontal del área del extremo Guido Mainero, que se fue ancho por el primer palo.

El “Calamar” volvió a llegar a los 31 minutos, con un desborde por izquierda y centro al segundo palo de Mainero para el cabezazo del delantero Gonzalo Lencina, cuyo frentazo de pique al piso buscaba el segundo palo y fue desviado al córner por el arquero Hugo Souza, de gran manera.

La primera llegada de la visita se dio en el segundo minuto de descuento de la primera parte, cuando un pase filtrado permitió que el delantero Yuri Alberto avance por izquierda, se adentre en el área rival y defina, aunque sacó un tiro demasiado débil y centralizado, a las manos del arquero Matías Borgogno.

En el cuarto minuto del segundo tiempo, un remate del volante Breno Bidon desde el borde del área salió desviado cerca del primer palo, aunque su falta de potencia hizo que Borgogno tuviera todo controlado.

A los siete minutos, el delantero Kayke recibió un buen pase en profundidad del volante argentino Rodrigo Garro por el costado izquierdo del área, para luego picar la pelota por encima del achique del arquero rival y marcar el 1-0.

Cuando iban 17 minutos, el defensor Ignacio Vázquez cabeceó de pique al piso y por el segundo palo luego de un córner, con un tiro bajo que Souza pudo detener, gracias a una buena reacción.

A los 25 minutos, un nuevo pase filtrado de Garro dejó mano a mano a Yuri Alberto, que definió por debajo de achique de Borgogno para poner el 2-0.

El local se quedó con un jugador menos a los 34 minutos del segundo tiempo, luego de una dura infracción del defensor Juan Saborido que le significó la roja directa, después de una revisión en el VAR.

Síntesis:

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Augusto Lotti, Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon; Kayke, Rodrigo Garro, André; Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Kayke (C), 25m. Yuri Alberto (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Juan Saborido expulsado (P).

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Leonardo Heredia por Augusto Lotti (P), 23m. Iván Gómez por Pablo Ferreira (P) y Juan Gauto por Franco Zapiola (P); 30m. Eugenio Raggio por Ignacio Vázquez (P) y Kevin Retamar por Guido Mainero (P); 38m. André Carrillo por André (C) y Vitinho por Kayke (C); 41m. Pedro Raúl por Raniele (C), Allan Souza por Rodrigo Garro (C) y Jesse Lingard por Yuri Alberto (C).

Fuente: Noticias Argentinas

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