Deportes LIGA PROFESIONAL

El sucesor de Gallardo: River llegó a un acuerdo de palabra con Coudet

River avanzó fuerte y estaría cerca de cerrar la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo, quien anunció que dejará el cargo luego del partido ante Banfield del próximo jueves en el Estadio Monumental.

24 Feb, 2026, 23:33 PM

La dirigencia del “Millonario”, encabezada por Stefano Di Carlo, se contactó con el entorno del director técnico, llegó a un acuerdo de palabra y solo restaría definir su salida del Deportivo Alavés de España.

La urgencia del elenco de Núñez por hallar al reemplazante del “Muñeco” surge de la necesidad de conseguir buenos resultados para escalar posiciones en el Torneo Apertura y llegar de la mejor manera al comienzo de la Copa Sudamericana.

Las rápidas conversaciones se dieron entre la Comisión Directiva de River y Christian Bragarnik, representante de Coudet. Tras breves charlas, las partes se pusieron de acuerdo en los números y todo estaría encaminado para que “Chacho” continúe su carrera en la Banda.

El último eslabón en las negociaciones sería concretar la salida del entrenador del elenco español. En principio, dicha situación no sería un problema, a pesar de que el vínculo con Alavés se extiende hasta mediados del 2026 y no cuenta con cláusula de rescisión.

Gallardo, quien anunció su renuncia el pasado lunes, tendrá su despedida en River este jueves cuando reciba en el Monumental a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, a partir de las 19:30.

 

Fuente: Noticias Argentinas

LIGA PROFESIONAL

