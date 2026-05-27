¿Quién ganará el Mundial 2026?: El infalible pronóstico del economista que predijo el título de Argentina

De cara al torneo que comenzará en junio de 2026, la profecía ya está en marcha: según su simulación, los Países Bajos se consagrarán campeones del mundo por primera vez en su historia.

Las sorpresas y el camino hacia la final

Además de elegir al campeón, el modelo de Klement trazó el desarrollo del nuevo formato de 48 equipos, anticipando verdaderos batacazos en las llaves de eliminación directa:

Japón dará la nota al eliminar a Brasil en la segunda ronda.

dará la nota al eliminar a Brasil en la segunda ronda. Corea del Sur dejará afuera a Escocia en esa misma instancia.

dejará afuera a Escocia en esa misma instancia. Inglaterra alcanzará las semifinales, donde caerá ante Portugal, repitiendo la histórica eliminación de 2006.

A pesar de la expectativa que genera en su oficina del banco de inversión Panmure Liberum, donde sus colegas ya apostaron dinero por la Naranja Mecánica, Klement pide cautela. "El éxito depende en un 50% de factores sistémicos como la población, el PBI o el ranking FIFA, pero el otro 50% es pura suerte, una decisión arbitral o un tiro en el palo", advierte.

De un chiste sobre la soberbia de los economistas a un mito imbatible

Irónicamente, el proyecto nació hace una década como una burla interna. "Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea", explica el estratega radicado en el Reino Unido.

Sin embargo, tras encadenar los éxitos de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022, la situación se le fue de las manos. "Como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible", confiesa entre risas. En un año marcado por crisis internacionales, Klement se toma su "fórmula" como una distracción positiva para el público, aunque deja una última humorada de cara al debut de Países Bajos en junio: "Si quedan eliminados, creo que al día siguiente tendré que trabajar desde casa".

BP

Fuente: MSN