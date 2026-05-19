San Lorenzo se enfrenta con el Santos, en un duelo clave por la clasificación

El encuentro, que comenzará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Urbano Caldeira, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Juan Soto.

San Lorenzo, que es dirigido por Gustavo Álvarez, llega a este enfrentamiento como el líder del Grupo D con seis puntos, aunque todo está muy parejo y una derrota podría dejarlo incluso afuera de los puestos de clasificación.

El "Ciclón", que en la última fecha igualó como visitante frente a Deportivo Cuenca de Ecuador, viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, donde cayó por penales ante River en un encuentro donde tuvo el triunfo en sus manos en varias ocasiones.

Santos, por su parte, marcha último en el grupo con solo tres unidades, aunque una victoria frente a San Lorenzo lo dejaría muy bien posicionado de cara a la última fecha, en la que recibirá a Deportivo Cuenca.

La mala noticia para el equipo brasilero es que este miércoles no tendría disponible a su gran estrella, Neymar, quien sería resguardado por un golpe que sufrió este fin de semana en el partido ante Coritiba.

Posibles formaciones:

Estadio: Urbano Caldeira

Árbitro: Alexis Herrera (Ven)

VAR: Juan Soto (Ven)

Hora: 19. TV: ESPN y Disney+ Premium

Santos: Gabriel Brazao; Gonzalo Escobar, Lucas Veríssimo, Adonis Frías, Mayke; Willian Arao, Christian Oliva; Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Gabriel Bontempo; Gabigol. DT: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Lautaro Montenegro, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Mathías De Ritis, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Nicolás Tripichio; Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Fuente: Noticias Argentinas

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