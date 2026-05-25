Joana Navarrete finalizó octava en la histórica carrera Fiestas Mayas

La tradicional competencia que este año celebró sus 50 años de trayectoria y reunió a más de 15 mil corredores de todo el país se realizó este 25 de mayo sobre las calles de Palermo en Capital Federal.

Representando a Racing Club y con el apoyo de Reisen Spor, Navarrete logró completar la prueba en 34 minutos y 54 segundos, alcanzando así su mejor marca personal en la distancia y consolidando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

La competencia contó con un altísimo nivel y tuvo como ganadora en la rama femenina a Sofía Gómez, atleta de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), con un tiempo de 32:41. El segundo puesto fue para Sofía Luna con 33:12 y el tercer lugar quedó en manos de Dahyana Juárez con 33:39.

En ese contexto de gran exigencia, Navarrete consiguió ubicarse en el 8° puesto del ranking femenino nacional.

El resultado refleja el trabajo, la constancia y la dedicación de la atleta, que continúa creciendo dentro del atletismo argentino de alto rendimiento y posicionándose entre las corredoras más competitivas del país en pruebas de calle y fondo.

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