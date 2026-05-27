Daniel Aguilar seguirá al frente de la Liga Departamental de fútbol

Este martes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, donde el punto más importante del orden del día fue la elección de la nueva comisión directiva que regirá los destinos de la casa madre del fútbol departamental durante los próximos dos años.
Luego de aprobarse la memoria y balance correspondiente al último período, se dio lectura a la única lista presentada, que tendrá nuevamente como presidente a Marcelo Daniel Aguilar, quien fue reelegido para continuar al frente de la institución.
Entre las principales modificaciones respecto de la comisión anterior, sobresalen las incorporaciones de Santiago Pérez como vicepresidente segundo, Daiana Ross en la prosecretaria y Sergio Rebagliatti como tesorero.
De esta manera, la Liga Departamental renovó sus autoridades y comenzará una nueva etapa de gestión con el objetivo de continuar fortaleciendo el fútbol local en todas sus categorías.
La nueva comisión directiva quedó constituida de la siguiente manera:
MESA DIRECTIVA
Presidente: Marcelo Daniel Aguilar
Vicepresidente 1°: Silvio Ramón Picullo
Vicepresidente 2°: Santiago Nicolás Pérez
Secretario: Sebastián Baltazar Gómez
Prosecretaria: Daiana Soledad Ross
Tesorero: Carlos Sergio David Pereyra
Protesorero: Sergio Javier Rebagliatti
Vocal: Dr. José Luis Saint Paul
REVISORES DE CUENTAS
Titular: Gustavo Javier Godoy
Titular: María Pamela Otero
Suplente: Juan Manuel Schultheis
Suplente: Néstor Omar Miño
HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS
Presidente: Martín Arévalo
Secretario: Dr. Leonardo Chesini
Vocal: Dr. Norberto Rossi
Vocal Suplente: Dra. Andrea Arevalo