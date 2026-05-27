Daniel Aguilar seguirá al frente de la Liga Departamental de fútbol

Este martes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, donde el punto más importante del orden del día fue la elección de la nueva comisión directiva que regirá los destinos de la casa madre del fútbol departamental durante los próximos dos años.

Luego de aprobarse la memoria y balance correspondiente al último período, se dio lectura a la única lista presentada, que tendrá nuevamente como presidente a Marcelo Daniel Aguilar, quien fue reelegido para continuar al frente de la institución.

Entre las principales modificaciones respecto de la comisión anterior, sobresalen las incorporaciones de Santiago Pérez como vicepresidente segundo, Daiana Ross en la prosecretaria y Sergio Rebagliatti como tesorero.

De esta manera, la Liga Departamental renovó sus autoridades y comenzará una nueva etapa de gestión con el objetivo de continuar fortaleciendo el fútbol local en todas sus categorías.

La nueva comisión directiva quedó constituida de la siguiente manera:

MESA DIRECTIVA

Presidente: Marcelo Daniel Aguilar

Vicepresidente 1°: Silvio Ramón Picullo

Vicepresidente 2°: Santiago Nicolás Pérez

Secretario: Sebastián Baltazar Gómez

Prosecretaria: Daiana Soledad Ross

Tesorero: Carlos Sergio David Pereyra

Protesorero: Sergio Javier Rebagliatti

Vocal: Dr. José Luis Saint Paul

REVISORES DE CUENTAS

Titular: Gustavo Javier Godoy

Titular: María Pamela Otero

Suplente: Juan Manuel Schultheis

Suplente: Néstor Omar Miño

HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS

Presidente: Martín Arévalo

Secretario: Dr. Leonardo Chesini

Vocal: Dr. Norberto Rossi

Vocal Suplente: Dra. Andrea Arevalo

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