Juventud Unida va por un récord histórico en la octava fecha

Se jugará este domingo la octava fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, una jornada que tendrá como gran atractivo la presentación del único líder e invicto, Juventud Unida, que recibirá en La Vía a Sarmiento.

El Decano atraviesa un momento extraordinario. El conjunto dirigido por Daniel Waldner acumula siete victorias consecutivas en el inicio del campeonato y, en caso de volver a ganar esta tarde, igualará el récord conseguido por Juventud Urdinarrain en la temporada 2015, cuando el elenco Liebrero logró ocho triunfos seguidos en el arranque de un torneo.

En el estadio Juan Jorge Stauber, el escolta Juventud Urdinarrain tendrá un exigente compromiso frente a uno de los terceros del campeonato, Central Entrerriano. El Rojinegro parece haber dejado atrás el comienzo irregular y buscará seguir prendido en los puestos de arriba, mientras que el local intentará no perderle pisada al puntero.

Otro de los partidos destacados estará en el estadio Mario Urriste, donde Unión del Suburbio recibirá a Independiente. El Rojo comparte el tercer lugar y afrontará una parada complicada ante un rival siempre fuerte en su cancha.

Por su parte, La Vencedora será local en el estadio municipal frente a Pueblo Nuevo, mientras que en el estadio Eduardo Barbosa, Defensores del Oeste recibe a Camioneros, que todavía no pudo sumar puntos en el certamen.

En la Divisional B también habrá encuentros muy atractivos. En Larroque, Sportivo Larroque recibirá a Defensores del Sur, uno de los escoltas del campeonato. Los dirigidos por Hugo Mayero buscarán quedarse con tres puntos fundamentales para meter presión en la parte alta de la tabla.

Además, en cancha del canario, Sporting será anfitrión de Deportivo Gurises.

La fecha comenzó el viernes con el empate 1 a 1 entre Juvenil del Norte y Cerro Porteño. En tanto, el sábado Black River derrotó en el clásico a Sud América por 2 a 1, e Isleños Independientes le ganó cómo visitante a Atlético Sur por 3 a 0.

La programación de la fecha es la siguiente:

Torneo Eduardo Barbosa

Octava fecha:

Los partidos comienzan 15:15 hs

Juventud Unida vs Sarmiento

Defensores del Oeste vs Camioneros

Juventud Urdinarrain vs Central Entrerriano

La Vencedora vs Pueblo Nuevo

Unión del Suburbio vs Independiente

Juegan el lunes:

Central Larroque vs Deportivo Urdinarrain

Divisional B

Jugaron el viernes:

Juvenil del Norte 1 (Rodrigo Dargain) vs Cerro Porteño 1 (Tomás Molina)

Jugaron el sábado:

Black River 2 (Gastón Peralta, Francisco Lescano) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)

Atlético Sur 0 vs Isleños Independientes 3 (Brian Molina, Matías Agüero, Tomás Popelka)

Juegan esta tarde:

Sporting vs Deportivo Gurises

Sportivo Larroque vs Defensores del Sur

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