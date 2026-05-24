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Juventud Unida hizo historia y alcanzó un récord histórico

El Decano derrotó 3 a 0 a Sarmiento en la vía y llegó a ocho triunfos consecutivos en el inicio del Torneo Apertura, igualando la marca que había conseguido Juventud Urdinarrain en 2015.

24 May, 2026, 19:56 PM
Crédito: Karen Antúnez

Juventud Unida sigue escribiendo páginas doradas en el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”. El equipo dirigido por Daniel Waldner derrotó con autoridad a Sarmiento por 3 a 0 y alcanzó una marca histórica para el fútbol departamental: ocho victorias consecutivas en el arranque de un certamen, igualando el récord que ostentaba Juventud Urdinarrain desde el año 2015.

Los goles del conjunto albiceleste fueron convertidos por Sergio Olano, Agustín Solís y Laureano Doello en una nueva demostración de contundencia del único líder e invicto del campeonato.

El encuentro comenzó parejo, con un Sarmiento bien plantado en defensa intentando cerrarle los caminos al local. La primera situación clara fue para el Decano tras una buena jugada de Leandro González que terminó con un remate colocado de Daniel Acosta, bien contenido por “Chito” Paiz.

Con el correr de los minutos, Juventud comenzó a inclinar la cancha y a presionar sobre el arco visitante. La Tromba tuvo una respuesta mediante un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo, aunque Soto controló la acción sin inconvenientes.

A los 39 minutos llegó la apertura del marcador. Benedetti envió un centro desde la derecha y Sergio Olano apareció con una enorme definición para establecer el 1 a 0 y desatar el festejo albiceleste.

En el complemento, Juventud salió decidido a liquidar el partido. A los 20 minutos, Olano desbordó por izquierda y mandó un centro preciso para Agustín Solís, que le ganó la posición a Paiz y con el arco vacío empujó la pelota para marcar el segundo.

El Decano siguió buscando y estuvo cerca del tercero luego de una gran acción de Daniel Acosta, pero esta vez Olano estrelló su remate en el travesaño.

Finalmente, a los 32 minutos, Laureano Doello terminó de sentenciar la historia con una buena definición que “Chito” Paiz no pudo controlar, decretando el 3 a 0 definitivo.

Sarmiento nunca encontró respuestas futbolísticas para inquietar al líder, que en el tramo final manejó la pelota con tranquilidad y aseguró una nueva victoria para mantener su andar perfecto en el campeonato.

 

 

 

 

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Edgardo Teles Triunfo

Asistentes: Naum Medina y Lorenzo Leiva

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Leandro González, Daniel Acosta, Aramis Serafini, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

 

SARMIENTO

Diego Paez

Gabriel Bulay, Alex Chávez, Lucas Espinoza, Luciano Koch

Marcelo Melgar, Marcos Cubilla, Camilo Borches, Gonzalo Irigoyen

Yair Izaurralde, Fabricio Segovia

DT: Guillermo Salas

 

Goles: Pt: 39’ Sergio Olano (JU); 20’ Agustín Solís (JU), 32’ Laureano Doello (JU)

 

Cambios: St: 10’ Mateo Viera por Melgar (S), 18’ Laureano Doello por Serafini (JU), 21’ Juan Manuel Imas por Segovia (S), 21’ Felipe Lizzi por Espinoza (S), 37’ Luciano Izaurralde por Irigoyen (S), 37’ Jonathan Ledesma por Koch (S), 40’ Benicio Pighetti por Olano (JU), 40’ Alexis Reynoso por Solís (JU), 44’ Enzo Molina por Giménez (JU), 44’ Joel Albornoz por Acosta (JU)

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