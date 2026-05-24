Juventud Unida no se detiene y mantiene su andar perfecto

La octava fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” volvió a ratificar el gran momento de Juventud Unida. El conjunto albiceleste derrotó con autoridad a Sarmiento por 3 a 0 y mantiene una campaña perfecta en el certamen de primera división de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.

El equipo dirigido por Daniel Waldner suma ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, con 18 goles a favor y apenas uno en contra, estadísticas que reflejan el enorme presente futbolístico del líder absoluto del campeonato.

El escolta continúa siendo Juventud Urdinarrain, que también ganó con claridad en esta jornada al superar 3 a 0 a Central Entrerriano y se mantiene a siete puntos del decano.

En tanto, Independiente escaló al tercer lugar de la tabla gracias a su triunfo como visitante ante Unión del Suburbio por 1 a 0. Otro de los que festejó fue La Vencedora, que en el estadio municipal venció a Pueblo Nuevo por 2 a 1.

La sorpresa de la fecha llegó en el estadio Eduardo Barbosa, donde Camioneros consiguió su primera victoria en el torneo al derrotar como visitante a Defensores del Oeste por 1 a 0.

Sporting recuperó la cima en soledad en la divisional B

En la segunda categoría también hubo movimientos importantes. Sporting volvió a quedar como único puntero tras golear a Deportivo Gurises 4 a 1 y aprovechar la caída de Sportivo Larroque, que perdió como local frente a Defensores del Sur por 2 a 1.

La fecha de la B había comenzado el viernes con el empate entre Juvenil del Norte y Cerro Porteño. El sábado, Black River se quedó con el clásico frente a Sud América al imponerse 2 a 1, mientras que Clenios Independiente derrotó a Atlético Sur por 3 a 0.

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Octava fecha:

Jugaron el domingo:

Juventud Unida 3 (Sergio Olano, Agustín Solís, Laureano Doello) vs Sarmiento 0

Defensores del Oeste 0 vs Camioneros 1 (Jesús Díaz)

Juventud Urdinarrain 3 (Bruno Ramírez x 2, Gastón Palacios) vs Central Entrerriano 0

La Vencedora 2 (Ismael Dargain, Alan Olano) vs Pueblo Nuevo 1 (Jorge Palacios)

Unión del Suburbio 0 vs Independiente 1 (Santiago Cabral)

Juegan el lunes:

Central Larroque vs Deportivo Urdinarrain

Posiciones:

Juventud Unida 24

Juventud Urdinarrain 17

Independiente 15

Central Entrerriano 12

Central Larroque 11

Pueblo Nuevo 10

Unión del Suburbio 9

Deportivo Urdinarrain 9

Sarmiento 7

La Vencedora 7

Defensores del Oeste 4

Camioneros 3

Próxima fecha: novena

Independiente vs Juventud Unida

Deportivo Urdinarrain vs Camioneros

Defensores del Oeste vs Juventud Urdinarrain

Central Entrerriano vs La Vencedora

Pueblo Nuevo vs Unión del Suburbio

Sarmiento vs Central Larroque

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Octava fecha

Jugaron el viernes:

Juvenil del Norte 1 (Rodrigo Dargain) vs Cerro Porteño 1 (Tomás Molina)

Jugaron el sábado:

Black River 2 (Gastón Peralta, Francisco Lescano) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)

Atlético Sur 0 vs Isleños Independientes 3 (Brian Molina, Matías Agüero, Tomás Popelka)

Jugaron el domingo:

Sporting 4 (Lucas Ruiz, Sergio Martínez x 2, Mirko Bulay) vs Deportivo Gurises 1 (Tomás Olivera)

Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon) vs Defensores del Sur 2 (Emiliano Folmer, Daniel Robles)

Posiciones:

Sporting 19

Defensores del Sur 16

Sportivo Larroque 16

Cerro Porteño 14

Black River 13

Sud América 12

Isleños Independientes 11

Juvenil del Norte 6

Atlético Sur 5

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha: novena

Defensores del Sur vs Sporting

Cerro Porteño vs Sportivo Larroque

Isleños Independientes vs Juvenil del Norte

Sud América vs Atlético Sur

Deportivo Gurises vs Black River

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