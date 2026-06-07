Pueblo Nuevo busca frenar el andar perfecto de Juventud Unida

La décima fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" de la Liga Departamental de Fútbol tendrá este domingo una jornada cargada de atractivos encuentros, con especial atención en el choque que protagonizarán Pueblo Nuevo y Juventud Unida en el Barrio del Frigorífico.

El Decano llega como único líder e invicto del certamen, con una campaña histórica que lo tiene en la cima de las posiciones tras nueve victorias consecutivas. Del otro lado estará Pueblo Nuevo, que viene de igualar 1 a 1 frente a Unión del Suburbio en el clásico barrial y buscará hacerse fuerte en condición de local para cortar el andar perfecto del conjunto dirigido por Daniel Waldner.

El escolta, Juventud Urdinarrain, visitará el estadio de Sporting para medirse con Camioneros. El equipo dirigido por Miguel Chareum intentará sumar de a tres para mantenerse a la expectativa, mientras que el Verde buscará mejorar una campaña que hasta el momento le permitió conseguir apenas una victoria.

Otro de los encuentros destacados se disputará en el Estadio Municipal, donde Independiente recibirá a Central Larroque. El Rojo llega golpeado tras la derrota frente a Juventud Unida en un partido marcado por la polémica de un penal muy cuestionado por la visita, mientras que los larroquenses intentarán recuperarse luego de caer ante Sarmiento.

La programación dominical se completará con los encuentros entre Deportivo Urdinarrain y Sarmiento, en el estadio Teodoro Treisse; Central Entrerriano frente a Unión del Suburbio, en el Julio Colazo; y Defensores del Oeste ante La Vencedora, en el Estadio Municipal.

Por la Divisional B, el líder Sporting visitará a Black River en cancha de Cerro Porteño. Además, Defensores del Sur se medirá con Cerro Porteño, Sportivo Larroque recibirá al ascendente Isleños Independientes y Atlético Sur enfrentará a Deportivo Gurises en un duelo entre equipos ubicados en el fondo de la tabla.

La fecha comenzó este sábado con la victoria de Juvenil del Norte sobre Sud América por 2 a 1, resultado que abrió una jornada que promete emociones fuertes tanto en la pelea por el título como en la lucha por los principales puestos de ambas categorías.

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