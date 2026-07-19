María Becerra será la encargada de cantar el himno en la final

La designación se conoció horas antes del partido, luego de que la artista modificara su agenda en España y alimentara las especulaciones sobre su presencia en el evento.

"Yendo", publicó la cantante en sus historias de Instagram, junto a una foto de ella en un avión privado, la camiseta de la Selección y una pelota de fútbol del Mundial 2026.

La noticia fue ratificada por fuentes de la organización y por periodistas acreditados en el estadio, quienes aseguraron haber escuchado ensayos con la voz de la cantante durante las pruebas de sonido. “Sonó fuerte, con energía, con el tono que requiere una final”, señaló un enviado especial de la TV Pública.

Becerra tenía previsto presentarse este sábado en el Festival Bigsound, en Pontevedra, pero adelantó su show dos horas y media. Los organizadores informaron que el cambio respondía a “motivos de agenda”, lo que reforzó las versiones sobre su viaje inmediato a Estados Unidos. Según medios españoles como La Voz de Galicia, la artista abandonó el predio apenas finalizada su actuación.

La elección de Becerra se habría impuesto sobre otros nombres que circularon en las últimas horas, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Fuentes de la AFA citadas por TyC Sports indicaron que la organización buscaba una figura “de alcance internacional” y con fuerte presencia en plataformas digitales, criterios que terminaron favoreciendo a la cantante de 24 años.

La ceremonia previa incluirá también la interpretación del himno español por una artista europea cuya identidad aún no fue confirmada. Según ESPN Brasil, la FIFA decidió mantener reserva hasta último momento para evitar filtraciones, como ocurrió en finales anteriores.

La cantante viajó acompañada por parte de su equipo técnico y se espera que realice una breve aparición en la zona mixta tras la ceremonia.

Fuente: Noticias Argentinas

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