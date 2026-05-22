Independiente y Unión juegan en Rosario por Copa Argentina

Ambos equipos llegan a esta instancia con la necesidad de cerrar el primer semestre del año con un resultado positivo. Se podrá ver en vivo por TyC Sports.

El presente de los equipos y el último antecedente

Para Unión, el duelo representa una oportunidad de recuperación tras la caída ante Belgrano en los cuartos de final del torneo local. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón venía de un sólido rendimiento tras eliminar a Independiente Rivadavia en la ronda previa.

Por su parte, Independiente atraviesa un clima institucional complejo y deportivo tras quedar fuera de competencia en Arroyito. El "Rey de Copas" busca avanzar en el certamen federal, un torneo que históricamente le ha resultado esquivo en sus fases finales.

El último antecedente entre ambos equipos es muy cercano y arrojó un resultado inusual para el fútbol argentino. En el Torneo Apertura, Independiente y Unión igualaron 4-4 en un partido disputado en el Estadio Libertadores de América.

El rival confirmado en octavos

El ganador de esta llave ya conoce a su próximo rival en el cuadro de la Copa Argentina. Quien resulte vencedor este viernes deberá medirse ante Atlético Tucumán en la instancia de octavos de final.

El equipo tucumano accedió a dicha fase tras vencer con autoridad a Talleres el pasado miércoles. El marcador fue de 3-0 a favor del "Decano" con goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

Posibles formaciones:

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 20

TV: TyC Sports

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Fuente: La Voz de Córdoba

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