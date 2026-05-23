Colapinto completó una gran qualy en el GP de Canadá y largará décimo

Franco Colapinto volvió a dar otro paso importante en la Fórmula 1. Después de haber avisado con un muy buen rendimiento en la Sprint, en la que largó 13° y terminó 9°, a apenas un puesto de la zona de puntos, el argentino firmó una enorme clasificación en el GP de Canadá y largará 10° este domingo desde las 17 en la quinta fecha del campeonato.

Fue, además, la tercera vez en toda su carrera en la máxima categoría del automovilismo que logró meterse en la Q3. Ya lo había conseguido en Azerbaiyán 2024 con Williams, cuando clasificó 9°, y en Miami 2026 con Alpine, donde también había terminado octavo. Ahora repitió la hazaña en Montreal y, otra vez, superó a su compañero Pierre Gasly.

La clasificación comenzó con todos los pilotos usando neumáticos blandos. Lando Norris marcó la primera referencia con 1m14s213, aunque rápidamente Colapinto sorprendió con un tiempazo de 1m14s727. Más adelante, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y George Russell ya bajaban al 1m13s.

A Fran le alcanzaba para mantenerse entre los mejores 16 que avanzaban a la Q2, mientras Gasly seguía complicado en el fondo del clasificador sin poder cerrar una vuelta competitiva. El francés recién reaccionó a falta de tres minutos con un 1m14s698 que incluso lo dejaba un lugar por delante del argentino. Pero Colapinto todavía tenía guardado algo más.

Con una vuelta de 1m14s466, el bonaerense aseguró el pase a la Q2 en el 13° puesto, mientras Gasly avanzó 15°. Los eliminados fueron Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas.

En la Q2, Colapinto fue el primero en salir a pista con otro juego de blandas nuevas buscando el Top 10. Su primera vuelta, de 1m14s045, lo dejaba momentáneamente décimo y ya representaba su mejor registro del fin de semana. Gasly, en cambio, seguía sufriendo con el Alpine y apenas lograba 1m14s711. La referencia, mientras tanto, era Antonelli con 1m13s076.

En el intento final llegó la explosión. Colapinto mejoró hasta 1m13s857 y quedó pendiendo de un hilo mientras caían pilotos importantes. Gasly no pudo mejorar y quedó eliminado con 1m14s460. Finalmente, el argentino se aseguró el pase a la Q3 y explotó de felicidad por radio: “¡Vamos!”.

Los que quedaron afuera en esa tanda fueron Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Gasly, Carlos Sainz Jr. y Oliver Bearman. El gran golpe lo daba Hadjar, que sorprendía con 1m12s975.

Ya dentro de la élite de los últimos 12 minutos, Colapinto buscó asegurarse un lugar entre las primeras cinco filas de la grilla. Con 1m13s697 clavó su mejor tiempo del día y quedó noveno parcial, apenas por delante de Hadjar y a menos de un segundo de Norris, que momentáneamente dominaba.

Sin embargo, en el cierre apareció Russell para quedarse con la pole con un espectacular 1m12s578. Antonelli completó la primera fila, repitiendo el 1-2 de Mercedes que ya habían mostrado en la Sprint.

Colapinto no pudo mejorar en el intento final, pero el 10° puesto ya estaba asegurado. Y ahora irá por los puntos este domingo en una carrera a 70 vueltas que podría tener lluvia y cambiarlo todo.

La parrilla provisoria para el GP de Canadá

1° George Russell

2° Kimi Antonelli

3° Lando Norris

4° Oscar Piastri

5° Lewis Hamilton

6° Max Verstappen

7° Isack Hadjar

8° Charles Leclerc

9° Arvid Lindblad

10° Franco Colapinto

11° Nico Hulkenberg

12° Liam Lawson

13° Gabriel Bortoleto

14° Pierre Gasly

15° Carlos Sainz

16° Oliver Bearman

17° Esteban Ocon

18° Alex Albon

19° Fernando Alonso

20° Sergio Pérez

21° Lance Stroll

22° Valtteri Bottas

Fuente: Diario Olé

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