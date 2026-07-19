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Deportes Mundial 2026

La Selección argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026

La Selección argentina se enfrentará este domingo con su par de España, en la que será la gran final del Mundial 2026 y que contará con el tan ansiado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

19 Jul, 2026, 01:57 AM
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El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

La Selección argentina se metió en esta instancia luego de conseguir una épica victoria ante Inglaterra, rival al que le dieron vuelta el resultado sobre el final del encuentro gracias a los goles del mediocampista Enzo Fernández y del delantero Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.

En este enfrentamiento los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dejar atrás las flojas actuaciones que venían demostrando en las fases previas, por lo que llegan a la ilusión al máximo con el objetivo de conseguir el bicampeonato en el Mundial, que además representaría la cuarta estrella.

Pese a sus 39 años, Messi sorprendió a todos con su actuación en este Mundial, donde se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados. En lo que va de la competencia, el astro rosarino anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Del otro lado estará España, que luego del empate en su primera presentación ante Cabo Verde comenzó a mostrar su mejor versión y ganó todos sus partidos casi sin sufrir, aunque tampoco le sobró mucho contra sus oponentes.

En las semifinales, los dirigidos por Luis De la Fuente dieron una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a Francia, que era la gran candidata.

El de este domingo será el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, la gran promesa española, en un duelo que atraerá la mirada del mundo entero.

 

Posibles formaciones:

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

Hora: 16

Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia)

VAR: Tatiana Guzmán (Nic)

 

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

 

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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