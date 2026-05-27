Mundial 2026: las IA definieron quién será el próximo campeón

Consultadas por A24.COM sobre quién puede ser campeón, herramientas como Grok, Gemini y ChatGPT colocaron al seleccionado europeo en los primeros puestos de las proyecciones, incluso por delante de la Argentina, vigente campeona del mundo.

¿Por qué España es la gran candidata para las IA?

En el caso de Grok, la inteligencia artificial desarrollada por X ubicó a España como la principal candidata. El análisis se apoyó en modelos estadísticos y en el presente futbolístico de una de las selecciones más sólidas del panorama internacional.

La plataforma destacó que el conjunto ibérico viene de conquistar la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, además de contar con una generación joven encabezada por Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams.

ChatGPT también posicionó al mismo seleccionado en lo más alto de las proyecciones. “Si tuviera que apostar hoy, diría que España llega como la favorita más sólida para ganar el Mundial 2026”, señaló la herramienta de OpenAI.

En ese sentido, argumenta que España presenta una generación joven consolidada, un dominio reciente en Europa y una identidad futbolística en crecimiento. Además, distintos modelos estadísticos y casas de apuestas la ubican en el primer lugar o entre los principales favoritos.

En tanto, Gemini, la inteligencia artificial de Google, también ubicó a España en el primer lugar de las probabilidades previas al torneo, con un 16,08% de chances de consagrarse campeón.

El sistema argumentó las mismas razones: un plantel joven destacado y el impulso de ser el actual campeón de Europa.

¿Qué pasará con Argentina?

Detrás aparece Francia, con un 12,78%, respaldada por una de las plantillas más profundas del mundo liderada por Kylian Mbappé, mientras que Inglaterra figura tercera con un 11,01%, impulsada por una generación encabezada por Jude Bellingham, Phil Foden y Bukayo Saka.

Para esta IA, la Selección Argentina fue ubicada en el cuarto lugar con un 10,02%, aunque sigue siendo considerada una de las grandes potencias del torneo.

Además de los favoritos tradicionales, ChatGPT también mencionó posibles revelaciones: “Sorpresa del torneo: Marruecos o Japón”, señaló, recordando la histórica campaña del seleccionado marroquí en Qatar 2022.

Fuente: MSN