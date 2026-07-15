En histórica remontada, Argentina venció a Inglaterra y juega la final contra España

Inglaterra se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Argentina tuvo un partido muy complicado a partir del gol rival, porque Inglaterra se metió atrás para defenderse con todos sus jugadores.

En ese difícil contexto, la Argentina lo atropelló y Mc Allister pegó dos tiros en los palos, tras lo cual llegó el descuento con un certero disparo de Enzo Fernández de media distancia, y finalmente el cabezazo de Lautaro Martínez luego de un centro desde la derecha de Lionel Messi.

El domingo, Argentina jugará la final del Mundial contra España, que acaba de eliminar a Francia. La selección de Leonel Scaloni buscará defender el título ganado en 2022, para convertirse en bicampeón.