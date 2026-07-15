 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes MUNDIAL

En histórica remontada, Argentina venció a Inglaterra y juega la final contra España

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026.

15 Jul, 2026, 18:19 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Inglaterra se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

 

Argentina tuvo un partido muy complicado a partir del gol rival, porque Inglaterra se metió atrás para defenderse con todos sus jugadores.

 

En ese difícil contexto, la Argentina lo atropelló y Mc Allister pegó dos tiros en los palos, tras lo cual llegó el descuento con un certero disparo de Enzo Fernández de media distancia, y finalmente el cabezazo de Lautaro Martínez luego de un centro desde la derecha de Lionel Messi.

 

El domingo, Argentina jugará la final del Mundial contra España, que acaba de eliminar a Francia. La selección de Leonel Scaloni buscará defender el título ganado en 2022, para convertirse en bicampeón.

Temas

MUNDIAL

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso