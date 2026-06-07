La Selección argentina le ganó 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial 2026

Los goles los hicieron los delanteros Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

El encuentro comenzó con buenas aproximaciones de la Selección argentina, que controlaba el desarrollo del juego aunque le faltaba precisión en los últimos metros. Sin embargo, con el pasar de los minutos Honduras se pudo acomodar e incluso llegó a tener alguna llegada aislada, aunque sin generar gran preocupación en el arquero Juan Musso.

Los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron abrir el marcador recién a los 36 minutos, cuando un defensor hondureño bajó a Nicolás Tagliafico dentro del área y el árbitro japonés Yoshito Nakagawa cobró un penal que Martínez cambió por gol con una potente definición cruzada.

Ya en la segunda mitad, la Selección argentina tuvo mucha mayor claridad y rápidamente pudo estirar la ventaja, cuando a los nueve minutos Simeone estampó el 2-0 con una precisa definición luego de quedar solo en el área gracias a un quirúrgico taco de Martínez.

A partir de allí, la “Albiceleste” se conformó con tener el control de la pelota y así logró tener alguna que otra situación aislada, pero no pudo convertir el tercero.

Los grandes ausentes en este partido fueron Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes todavía se están recuperando de sus respectivas lesiones. Se espera que al menos “La Pulga” pueda sumar minutos en el amistoso del próximo martes 9 de junio ante Islandia.

Luego de dicho encuentro frente al combinado del país europeo, la Selección tendrá una semana de descanso antes del inicio de su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que será ante Argelia

Síntesis:

Estadio: Kyle Field

Árbitro: Yoshito Nakagawa (Japón)

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga; Rigoberto Rivas, Luis Palma, Dereck Moncada; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Gol en el primer tiempo: 36m. Lautaro Martínez (A).

Gol en el segundo tiempo: 9m. Giuliano Simeone (A)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Keyrol Figueroa por Jorge Benguche (H), Rodrigo de Paul por Valentín Barco y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico (A), 17m. Luis Vega por Denil Maldonado, Exon Arzú por Dereck Moncada, David Ruíz por Kevin Arriaga y Alejandro Reyes por Edwin Rodríguez (H), 18m. Enzo Fernández por Thiago Almada, Alexis Mac Allister por Giovani Lo Celso, José López por Lautaro Martínez y Cristian Romero por Lisandro Martínez (A), 36m. Nicolás Capaldo por Giuliano Simeone, Tomás Aranda por Exequiel Palacios y Santiago Beltrán por Juan Musso (A), Cristian Canales por Giancarlo Sacaza, Aguilera por Joseph Rosales y Jeffry Miranda por Rigoberto Rivas (H), 38m. Nicolas Capaldo por Giuliano Simeone y Joaquín Freitas por Nicolás Otamendi (A).

Fuente: Noticias Argentinas

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