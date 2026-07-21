El comienzo de la liga provincial está previsto para el próximo 7 de agosto

Por el departamento Gualeguaychú estarán tomando parte de la competencia Rácing, que vuelve a la actividad luego de un tiempo prolongando y Luís Luciano.

En el encuentro, se acordaron aspectos reglamentarios clave y se analizaron cuestiones organizativas y deportivas para los clubes durante la competencia. En ese marco, quedaron resultas las zonas correspondientes a la Primera Fase; allí jugarán todos contra todos a dos rondas.

El presidente Julio Giménez estuvo a cargo del cónclave que reunió dirigentes y entrenadores de las entidades intervinientes. También se hicieron presentes en la reunión el vicepresidente primero de la FBER, Carlos Scola; el secretario general Ariel Rey; el tesorero Gustavo Ortiz; y el vocal Santiago Losada, además de otros integrantes del Consejo Directivo FBER.

El comienzo de la Liga Provincial está previsto para el viernes 7 de agosto. En los próximos días se definirá la fixturación correspondiente a la Primera Fase.

ZONAS CONFIRMADAS:

Conferencia 1: Estudiantes Pná, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique, Sionista, Independiente (La Paz) y Urquiza (Santa Elena).

Conferencia 2: Estudiantes Cdia, Capuchinos, Social y Deportivo San José, Social Federación, La Armonía, Sportivo San Salvador, Deportivo Ferrocarril y Sarmiento (Villaguay).

Conferencia 3: Zaninetti, Parque Sur, Regatas Uruguay, Atlético Tala, Peñarol (RdT), Luis Luciano (Urdinarain), Racing (Gchú), BH (Gualeguay) y Centro Bancario.

Fuente: Página oficial FEBER

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