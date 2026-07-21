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Deportes Basquet Liga Provincial

El comienzo de la liga provincial está previsto para el próximo 7 de agosto

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) llevó adelante la Reunión de Clubes de la Liga Provincial Masculina de Mayores 2026, que tendrá la participación de 27 instituciones de diferentes localidades entrerrianas.

21 Jul, 2026, 10:36 AM
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Crédito: Ig: Club Racing
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Por el departamento Gualeguaychú estarán tomando parte de la competencia Rácing, que vuelve a la actividad luego de un tiempo prolongando y Luís Luciano.

En el encuentro, se acordaron aspectos reglamentarios clave y se analizaron cuestiones organizativas y deportivas para los clubes durante la competencia. En ese marco, quedaron resultas las zonas correspondientes a la Primera Fase; allí jugarán todos contra todos a dos rondas.

El presidente Julio Giménez estuvo a cargo del cónclave que reunió dirigentes y entrenadores de las entidades intervinientes. También se hicieron presentes en la reunión el vicepresidente primero de la FBER, Carlos Scola; el secretario general Ariel Rey; el tesorero Gustavo Ortiz; y el vocal Santiago Losada, además de otros integrantes del Consejo Directivo FBER.

El comienzo de la Liga Provincial está previsto para el viernes 7 de agosto. En los próximos días se definirá la fixturación correspondiente a la Primera Fase.

ZONAS CONFIRMADAS:

Conferencia 1: Estudiantes Pná, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique, Sionista, Independiente (La Paz) y Urquiza (Santa Elena).

Conferencia 2: Estudiantes Cdia, Capuchinos, Social y Deportivo San José, Social Federación, La Armonía, Sportivo San Salvador, Deportivo Ferrocarril y Sarmiento (Villaguay).

Conferencia 3: Zaninetti, Parque Sur, Regatas Uruguay, Atlético Tala, Peñarol (RdT), Luis Luciano (Urdinarain), Racing (Gchú), BH (Gualeguay) y Centro Bancario.

 

Fuente: Página oficial FEBER

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