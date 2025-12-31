Juan Fernando Alfaro fue presentado como nuevo jugador de Olimpia

El futbolista de nuestra ciudad, Juan Fernando Alfaro, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. El mediocampista de 26 años llega al club más ganador del fútbol paraguayo luego de un destacado paso por Nacional, institución a la que despidió con un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

Durante su etapa en el conjunto tricolor, Alfaro logró consolidarse en la mitad de la cancha, mostrando regularidad y convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Su buen rendimiento despertó el interés de Olimpia, que finalmente concretó su incorporación.

Juanfer firmó un contrato por cuatro años con la institución paraguaya, con una cláusula de rescisión fijada en 2 millones de dólares. Desde el club lo presentaron de manera oficial en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“Juan Fernando Alfaro, Olimpia es tu nueva casa. A representar con altura la franja negra y pelear por todo juntos. Bienvenido al campeón del mundo”.

De esta manera, Alfaro inicia un nuevo desafío en su carrera profesional, dando un salto importante y sumándose a uno de los clubes más prestigiosos del continente.

