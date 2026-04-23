Midland sigue haciendo historia, eliminó a Deportivo Morón y clasificó a los octavos de final

El equipo de Joaquín Iturrería llegaba a este encuentro tras perder 1-0 con San Martín de San Juan, el sábado en el estadio Ciudad de Libertad por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, certamen que lo tiene séptimo con 13 puntos.

Por su parte, el equipo de Walter Otta arriba a este partido tras vencer 2-0 a Colón de Santa Fe, el sábado en el estadio Nuevo Francisco Urbano por la misma jornada de la Zona A de la Primera Nacional donde es líder con 19 unidades.

En el estadio Alfredo Beranguer y con ambas hinchadas colmando las cabeceras, el ´Funebrero´ empezó ganando con el gol de Jeremías Perales a los 43 minutos del primer tiempo. Tras un gran pase en cortada de Agustín Campana, el delantero Maximiliano Rogoski quedó mano a mano con el arquero Federico Díaz, chocó ante este y el rebote le quedó al formado en Banfield que remató en soledad y puso el 1-0.

En el complemento, Otta empezó a mandar al campo de juego a los habituales titulares del ´Gallo´ y empezó a acechar tímidamente el área del arquero Mauro Leguiza.

Tal fue la insistencia que, a los 27 minutos, Mauro Burruchaga marcó el empate para Deportivo Morón. En un tiro de esquina desde la derecha cerrado ejecutado por Juan Manuel Olivares, el arquero Leguiza despejó corto con los puños pero se chocó con su propio defensor y le dejó la pelota servida al ex Arsenal de Sarandí que remató debajo del arco y marcó el 1-1.

Tan solo 6 minutos después y con el ´Gallo´ buscando la victoria, Midland terminó ganando el partido en un contragolpe 3 contra 2 comandado por Matías Flores que llegó a la medialuna del área y abrió a su izquierda para Rogoski que quedó mano a mano ante el arquero Díaz, se la punteó al lado zurdo de este y anotó el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Midland sigue haciendo historia en esta Copa Argentina donde ya había eliminado a Argentinos Juniors y ahora selló su mejor participación en la historia del certamen. En la próxima instancia, enfrentará al ganador del partido entre Banfield y San Martín de Tucumán.

En lo pronto, visitará a Chacarita Juniors el próximo domingo desde las 15.30 por la undécima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Por su parte, Deportivo Morón sigue sin poder igualar su mejor performance en este certamen, la cual fue en 2017 donde quedó eliminado por River en semifinales. En la próxima fecha de la Primera Nacional, recibirá a Racing de Córdoba desde las 15.

Fuente: Noticias Argentinas

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