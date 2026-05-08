Independiente Rivadavia recibe a Unión por los octavos de final

Luis Lobo Medina será el encargado de manejar los hilos del encuentro. Gabriel Chade y Diego Martín serán los asistentes, mientras que Bryan Ferreyra será el cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta y Lucas Germanota en el AVAR. El duelo podrá observarse en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium.

Luego de una fase regular brillante, en la que cosechó 34 puntos, Independiente Rivadavia se prepara para el esperado mano a mano por los octavos de final del Torneo Apertura.

Clasificado hace ya varias fechas, el equipo de Alfredo Berti se ganó la posibilidad de definir de local ante el Tatengue. Es por eso que el estadio Bautista Gargantini será sede del juego.

Clasificado también a los octavos de final de la Copa Libertadores (donde en las dos fechas restantes buscará asegurar el primer puesto), el Azul buscará ratificar su gran momento.

Alfredo Berti, fiel a su estilo, no tiene pensado guardarse nada para el compromiso ante Unión. Es por esto que pondrá en cancha el equipo que viene saliendo de memoria.

El Tatengue, por su parte, clasificó en el octavo puesto de la Zona A por diferencia de gol (Instituto quedó noveno con los mismos puntos).

Leonardo Madelón apostará por el mismo equipo que viene de empatar 1-1 de forma agónica ante Talleres de Córdoba en el estadio 15 de abril.

El DT de Unión pondrá en cancha a: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

En las últimas horas quien alzó la voz y se refirió al partido de este sábado fue Luis Spahn. El presidente del elenco santafesino aseguró que jugar con Independiente Rivadavia es "un partido accesible" y que su equipo tiene "una ligera ventaja" ya que el Azul juega la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Fuente: Diario Uno Mendoza

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