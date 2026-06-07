Goleada de Deportivo en primera división y Sportivo Larroque nuevo líder en la B

En la Divisional A hubo victorias de Juventud Urdinarrain, Central Entrerriano, Deportivo Urdinarrain y La Vencedora, mientras que en la B, Sportivo Larroque aprovechó la caída de Sporting para transformarse en el nuevo puntero.

La décima fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” tuvo actividad parcial en la máxima categoría del fútbol departamental, ya que fue suspendido el encuentro que debían disputar Pueblo Nuevo y el líder invicto Juventud Unida en el estadio del barrio del Frigorífico.

La decisión se tomó a raíz del fallecimiento de Luis Churruarín, histórico dirigente sabalero y padre del actual presidente de la institución, Víctor Churruarín, motivo por el cual el encuentro quedó postergado para el próximo miércoles.

En los partidos que sí se jugaron, el escolta Juventud Urdinarrain no dejó dudas y derrotó a Camioneros por 2 a 0 en cancha de Sporting, manteniéndose como principal perseguidor del Decano.

La goleada de la jornada se registró en el estadio Teodoro Treisse, donde Deportivo Urdinarrain, conducido por Norberto “Beto” Acosta, mostró una de sus mejores producciones de la temporada y aplastó a Sarmiento por 5 a 0, resultado que le permite comenzar a acomodarse en la tabla de posiciones.

En tanto, Central Entrerriano volvió al triunfo al superar ajustadamente a Unión del Suburbio por 1 a 0, mientras que La Vencedora cerró la fecha con una importante victoria sobre Defensores del Oeste por 2 a 0 en el Estadio Municipal. Los dos tantos del conjunto vencedor fueron convertidos por Brian Mateve.

Sportivo Larroque, nuevo líder en la Divisional B

La primera fecha de la segunda rueda de la Divisional B dejó un cambio de mando en la punta. Sporting perdió su partido frente a Black River por 1 a 0, resultado que fue aprovechado por Sportivo Larroque para quedar cómo único líder.

El conjunto larroquense derrotó a Isleños Independiente por 2 a 1 y quedó como único puntero del campeonato.

También sacó provecho de la caída de Sporting Defensores del Sur. El equipo dirigido por Hugo Mayero venció a Cerro Porteño por 2 a 0 y alcanzó la línea del Canario, ambos ahora como escoltas del líder Sportivo.

En el duelo entre los equipos que ocupaban los últimos lugares de la tabla, Atlético Sur superó por 1 a 0 a Deportivo Gurises, mientras que la fecha se había iniciado el sábado con la victoria de Juvenil del Norte sobre Sud América por 2 a 1.

Lo que dejó la décima fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Décima fecha:

Jugaron el domingo:

Independiente 1 (Santiago Cabral) vs Central Larroque 2 (Claudio Escalante, Eduardo Rothelmer)

Deportivo Urdinarrain 5 (Franco Lonardi, Franco González x 2, Facundo Martínez, Agustín Plaza) vs Sarmiento 0

Camioneros 0 vs Juventud Urdinarrain 2 (Robertino Morales, Rodrigo Baez)

Central Entrerriano 1 (Brian Frias) vs Unión del Suburbio 0

Defensores del Oeste 0 vs La Vencedora 2 (Brian Mateve x 2)

Juegan el miércoles:

Pueblo Nuevo vs Juventud Unida

Posiciones:

Juventud Unida 27

Juventud Urdinarrain 23

Deportivo Urdinarrain 16

La Vencedora 16

Central Larroque 15

Central Entrerriano 15

Independiente 15

Pueblo Nuevo 11

Unión del Suburbio 10

Sarmiento 10

Defensores del Oeste 4

Camioneros 3

Próxima fecha: undécima

Juventud Unida vs Central Entrerriano

Juventud Urdinarrain vs Deportivo Urdinarrain

La Vencedora vs Camioneros

Sarmiento vs Independiente

Unión del Suburbio vs Defensores del Oeste

Central Larroque vs Pueblo Nuevo

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Décima fecha

Jugaron el sábado:

Juvenil del Norte 2 (Rodrigo Dargains, Zacarias Navarro) vs Sud América 1 (Nicolás Parada)

Jugaron el domingo:

Black River 1 (Gastón Peralta) vs Sporting 0

Defensores del Sur 2 (Leo Otero, Roberto Cepeda) vs Cerro Porteño 0

Sportivo Larroque 2 (Mario Dalmon, Joaquín Calderón) vs Isleños Independientes 1 (Tomás Popelka)

Atlético Sur 1 (Roberto Álvarez) vs Deportivo Gurises 0

Posiciones:

Sportivo Larroque 22

Sporting 20

Defensores del Sur 20

Black River 19

Sud América 15

Isleños Independientes 14

Cerro Porteño 14

Juvenil del Norte 9

Atlético Sur 8

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha: undécima

Sud América vs Sportivo Larroque

Deportivo Gurises vs Juvenil del Norte

Defensores del Sur vs Cerro Porteño

Isleños Independientes vs Defensores del Sur

Black River vs Atlético Sur

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