El "machete" que tenía el arquero de Inglaterra para una posible definición por penales

Tras el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, integrantes de la Selección Argentina encontraron la botella del arquero Jordan Pickford, que llevaba adherido un papel con referencias para una eventual definición por penales.

El hallazgo ocurrió una vez finalizado el encuentro, cuando los futbolistas argentinos permanecían en el campo de juego celebrando la clasificación junto a los hinchas.

Quien encontró la botella fue Marcelo "Daddy" D'Andrea, masajista del seleccionado argentino, que inmediatamente mostró el objeto a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi.

Las cámaras captaron el momento en que los jugadores observaban el papel e intentaban interpretar las anotaciones realizadas por el cuerpo técnico inglés, que presuntamente indicaban las zonas preferidas de remate de los posibles ejecutantes argentinos en caso de una definición desde los doce pasos.

Durante varios segundos, los futbolistas intercambiaron comentarios mientras intentaban comprender el contenido del documento. Instantes después se sumó Enzo Fernández, quien aparentemente identificó rápidamente su nombre dentro de la lista.

El mediocampista sonrió al leer las indicaciones, bromeó con el masajista del seleccionado y luego señaló hacia el cielo, en un gesto interpretado como un agradecimiento por no haber sido necesario definir la semifinal mediante penales.

Qué contenía el papel de Pickford

Horas más tarde, el preparador físico Luis Martín publicó en sus redes sociales una imagen en la que se observaban con mayor detalle las anotaciones que llevaba el arquero inglés.

El documento contenía referencias sobre los posibles ejecutantes argentinos y las direcciones habituales de sus remates, información utilizada habitualmente por los arqueros para preparar una eventual tanda de penales.

Un partido con cruces y tensión hasta el final

La semifinal también dejó varios momentos de tensión entre futbolistas de ambos equipos.

Uno de los protagonistas fue Jordan Pickford, quien mantuvo distintos cruces con jugadores argentinos durante el encuentro. Tras el gol convertido por Anthony Gordon, el arquero inglés realizó un gesto de festejo hacia el campo de juego.

Más tarde, cuando Enzo Fernández marcó el empate parcial, Cristian "Cuti" Romero celebró el tanto muy cerca del guardameta británico, en una de las tantas escenas de alta intensidad que dejó el partido.

Fuente: El Once