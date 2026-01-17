El clásico se tiñó de rojo y negro

Central Entrerriano se quedó con una gran victoria en una nueva edición del clásico al derrotar como visitante a La Unión de Colón por 85 a 80, cortando el invicto del conjunto colonense en su casa. El rojinegro revirtió un primer tiempo adverso y terminó festejando gracias a una sólida tarea colectiva y a la enorme actuación de Cristian Pérez, goleador del juego con 24 puntos.

El inicio fue impreciso para ambos equipos, aunque Aquiles Montani logró romper el cero rápidamente para Central. Sin embargo, La Unión reaccionó con tres dobles consecutivos de Álvaro Merlo y pasó al frente. Un triple de Cristian Pérez volvió a poner arriba al rojinegro (10-6), pero el local respondió y cerró mejor el primer parcial, que quedó en manos de La Unión por 25 a 22 tras un triple de Nicolás Henriques.

En el segundo cuarto, el propio Henriques estiró la diferencia para los dirigidos por Martín Guastavino, que si bien manejaron el trámite nunca lograron escaparse en el marcador. Central se mantuvo cerca y encontró en Marcos Panozzo puntos claves para cerrar el cuarto con un doble que dejó el tanteador 48 a 44 al descanso largo.

Triunfazo de Central en Colón. Foto: Prensa La Unión

El tercer cuarto marcó el quiebre del partido. Panozzo volvió a descontar en el arranque, pero La Unión seguía efectivo en ataque. A partir de los tres minutos, Central cambió la historia: un doble de Castillo y otro de Pérez igualaron el juego en 52 y, desde allí, el rojinegro tomó el control. Un triple de Cristian Pérez a 5:36 lo puso nuevamente arriba y esa ventaja ya no la soltó. Con aportes de Castillo, Pividori y Pérez, Central fue ampliando la diferencia ante un local que no encontraba respuestas. Un simple de Aquiles Montani cerró el cuarto 71 a 59 para la visita.

En el último parcial, La Unión intentó reaccionar empujado por su gente. Longoni fue el estandarte ofensivo y, sobre el cierre, un triple de Nicolás Henriques dejó el marcador 82 a 80 a falta de 30 segundos. Pero Central mostró personalidad y solidez defensiva para cerrar el juego: un simple de Lautaro Pividori y un doble de Juan Siboldi sentenciaron el triunfo rojinegro por 85 a 80.

Zenclussen tuvo un buen partido. Foto: Prensa La Unión

Fue una victoria enorme de Central Entrerriano, que se quedó con el clásico, le quitó el invicto como local a La Unión y llega entonado al compromiso del próximo jueves frente al líder provincial de Rosario.

Ficha técnica:

LA UNIÓN 80

Álvaro Merlo 10, Gonzalo Romero 6, Matías Caire 14, Rodrigo Acuña 8, Guido Cabrera 6 (FI), Nicolás Henriques 18, Lucio Longoni 6, Valentino Salamone 4, Ignacio Eder 8, Maximo Andreoli, Salvador Falco, Santiago Furlanetto.

Entrenador: Martín Guastavino

CENTRAL ENTRERRIANO 85

Lautaro Pividori 16, Johu Castillo 14 X, Aquiles Montani 15, Marcos Panozzo 7, Cristian Zenclussen 5 (FI), Juan Siboldi 4, Cristian Pérez 24, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Valentino Berna, Simón Fux, Mario Ghersetti.

Entrenador: Martín Pascal.

X Salió por cinco faltas

Estadio: Carlos José Delasoie

Jueces: Raúl Lorenzo – Martín Pietromónaco.

Progresión: 25 - 22, 48 - 44, 59 - 71, 80 - 85