Torneo Apertura: con solo dos días de descanso, San Lorenzo recibe a Instituto de Córdoba

El cruce, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Merlos, quien será secundado desde el VAR por Lucas Novelli.

San Lorenzo llega confiado a este enfrentamiento, ya que viene de ganarle en la última fecha con un cómodo 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, para ubicarse quinto en la Zona A con 10 puntos e ilusionarse con la posibilidad de pelear por las primeras posiciones.

Sin embargo, el partido ante Instituto le resulta muy incómodo al “Ciclón”, ya que tendrá solo 48 horas de descanso, lo que además lo convierte en un riesgo para la salud de sus jugadores por el tremendo desgaste que representará.

Instituto, por su parte, tuvo un flojo inicio en este Torneo Apertura, ya que sumó solo siete puntos en las primeras seis fechas. Sin embargo, en caso de dar el golpe en el “Nuevo Gasómetro”, los dirigidos por Diego Flores podrían terminar la fecha en puestos de clasificación a los playoffs.

Posibles formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Instituto (C): Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL