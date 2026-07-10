Central Entrerriano comenzó a delinear su plantel para la próxima Liga Argentina

Central Entrerriano dio los primeros pasos en la conformación de su plantel para afrontar su segunda temporada consecutiva en la Liga Argentina de Básquetbol. La dirigencia comenzó a definir la estructura deportiva y ya confirmó importantes continuidades, además de una incorporación de jerarquía.

A través de sus redes sociales, el club anunció la renovación del entrenador Martín Pascal y de su asistente Gerónimo Díaz Vélez. Para Pascal será su cuarta temporada al frente del equipo de calle España, consolidando un proyecto deportivo que tuvo su gran momento con el ascenso a la liga Argentina 2026.

En cuanto al plantel, la primera renovación confirmada es la del ecuatoriano Johu Castillo, quien continuará vistiendo la camiseta rojinegra luego de su buena primera temporada en la institución.

La principal novedad es el regreso del base Manuel Gómez, quien tendrá su segundo ciclo en Central Entrerriano. El armador ya defendió los colores del Rojinegro en la temporada 2021, el certamen que se disputó en plena pandemia de coronavirus bajo la conducción técnica de Mariano Panizza.

Gómez llega proveniente de Centenario de Venado Tuerto, donde tuvo una destacada actuación en la última Liga Argentina, con promedios de 13,1 puntos y 4,9 asistencias por partido, números que lo convirtieron en una de las figuras del conjunto santafesino.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando para completar el plantel que afrontará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. El objetivo es cerrar las incorporaciones restantes durante las próximas semanas para iniciar la pretemporada, prevista para el mes de agosto.

Según informó la página oficial de la liga argentina, la temporada 2026/27 de la segunda categoría profesional del básquet argentino está estipulada para dar comienzo a mediados de octubre. El torneo se disputará en dos conferencias, formato todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.

Los equipos ubicados del 1º al 4º puesto en cada conferencia esperarán la reclasificación del 5º al 12º al mejor de 5 partidos. Habrá una etapa de cuartos de final de cada Conferencia, para luego avanzar a la etapa de Playoffs interconferencia. Las semifinales están previstas para fines de mayo, terminando el torneo durante el mes de junio.

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