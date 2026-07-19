Enrique “El Indio” Guaita fue el primer entrerriano campeón en un Mundial de Fútbol

Los entrerrianos que lograron ser campeones en Mundiales de Fútbol, son Enrique Guaita (Italia 1934), Jorge Burruchaga (Argentina 1986) y Lisandro Martínez (Argentina 2022). Si Argentina se consagrara en 2026, se sumaría a la lista el concordiense Marcos Senesi.

Enrique “El Indio” Guaita: Oriundo de Lucas González (departamento Nogoyá), hizo historia al consagrarse campeón mundial con la Selección de Italia en 1934.

El primer futbolista de Entre Ríos campeon del mundo de selecciones se llamó Enrique Guaita y nació en Lucas González el 15 de julio de 1910. Lucas González es un municipio del distrito Sauce del departamento Nogoyá en la provincia de Entre Ríos.

Parte de su infancia y adolescencia la pasó en Victoria. Dejó los estudios de medicina en La Plata para cumplir su sueño: el fútbol. En Estudiantes se volvió figura como puntero izquierdo del famoso ataque del «Pincha».

Su talento lo llevó a Italia, a la Roma. Ahí la rompió: Máximo goleador del Calcio 1934/35 con 28 goles, primer extranjero en lograrlo en Italia

Pero lo más grande vino en 1934: con la camiseta de Italia salió CAMPEÓN DEL MUNDO. Marcó el gol en semifinales y entró en la historia.

Fue uno de los 4 argentinos que gritaron campeón con la «Azzurra». Los otros: Demaría, Monti y Orsi. Pozzo los bautizó «los 4 bersaglieri indiani».

Volvió al país, jugó en Racing y fue campeón Sudamericano con Argentina en 1937.

Jorge Burruchaga: Nacido en Gualeguay, fue el autor del histórico gol en la final de México '86 para darle el título a la Selección Argentina.

Lisandro Martínez: Nacido en Gualeguay, integró el plantel argentino que levantó la copa en Qatar 2022.

Marcos Senesi, concordiense nacido el 10 de mayo de 1997, juega en la Liga de Inglaterra e integra el plantel de Leonel Scaloni para el Mundial 2026.