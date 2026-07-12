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Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Con cuatro partidos se completa la decimosexta fecha del fútbol departamental

Este domingo se cierra la decimosexta fecha del torneo Eduardo Barbosa. En los adelantos, Sarmiento dio el gran golpe al derrotar cómo visitante a Juventud Urdinarrain, mientras que Defensores del Oeste y Pueblo Nuevo repartieron puntos.

12 Jul, 2026, 02:13 AM
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Crédito: Ig: Gol_Entra
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La decimosexta fecha del Torneo "Eduardo Barbosa" de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú finalizará este domingo con cuatro encuentros que pueden comenzar a definir la lucha por el campeonato.

La gran sorpresa de los adelantos se produjo el sábado en el estadio Juan Jorge Stauber, donde Sarmiento venció 3 a 1 a Juventud Urdinarrain. La Tromba consiguió una valiosa victoria pese a disputar todo el segundo tiempo con un hombre menos. Darío Muñoz había puesto en ventaja al conjunto local en la primera etapa, pero Sarmiento reaccionó con goles de Samuel Amentas y un doblete de Yair Izaurralde para quedarse con los tres puntos.

En el otro adelanto, Defensores del Oeste y Pueblo Nuevo igualaron 1 a 1. Brian Espíndola abrió el marcador para el Sabalero, mientras que Andrés Kuiyán estableció la igualdad para el Tractor Celeste.

La actividad continuará este domingo con cuatro partidos. El líder e invicto, Juventud Unida, visitará a Unión del Suburbio en Villa María con la posibilidad de estirar aún más la diferencia en la tabla y dar otro paso decisivo hacia la obtención del título.

Por su parte, Deportivo Urdinarrain visitará a Central Entrerriano en el estadio Julio Colazzo con la misión de sumar de a tres y alcanzar transitoriamente a su clásico rival en las posiciones. Además, La Vencedora será local frente a Central Larroque en el estadio Municipal, mientras que Camioneros enfrentará a Independiente en la cancha de Sporting.

Divisional B

En el Torneo "Luís Gauna", Sporting quedó momentáneamente como único líder tras vencer 2 a 1 a Juvenil del Norte. Sin embargo, Black River tenía la oportunidad de recuperar la punta este domingo al enfrentar a Defensores del Sur.

Otro de los resultados destacados fue la contundente goleada de Sportivo Larroque por 5 a 0 sobre Atlético Sur.

La fecha de la Divisional B se completará además con los encuentros entre Cerro Porteño ante Deportivo Gurises en Pueblo Belgrano, e Isleños Independientes frente a Sud América en Villa Paranacito.

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