Boca derrotó a Estudiantes y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026

El único gol de la noche fue a través de Santiago Ascacibar en el único minuto de descuento de la primera parte.

Con la victoria, el equipo que fue local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, alcanzó el séptimo puesto de la zona A, con cuatro unidades, mientras que Estudiantes permanece tres puestos por detrás, con un punto menos.

En la cuarta fecha, el “Xeneize” será local de Vélez el sábado 9 de agosto desde las 19:15, mientras que el equipo que conduce Alexander Medina deberá visitar a Deportivo Riestra el mismo día, a las 14:45.

El primer acercamiento fue de Boca, a los cuatro minutos, con un centro desde la izquierda de Lautaro Blanco que se cerró contra el segundo palo y generó la preocupación del arquero rival, aunque no tuvo destino de gol.

A los 13 minutos tuvo su primera llegada la visita, cuando un nuevo centro desde la izquierda de Gastón Benedetti, habilitó la volea de Alexis Castro, que se fue desviada por el segundo palo.

Dos minutos después, Eric Meza avanzó por derecha y puso un centro a media altura al primer palo, que Fabricio Pérez se llevó por delante y quedó en manos del guardameta Álvaro Montero.

A los 20 minutos, Joaquín Tobio Burgos encontró un hueco para llegar hasta el borde del área y sacar un remate bajo, que Montero desvió hacia un costado y le quedó a Guido Carrillo, cuyo tiro al primer palo fue despejado por el arquero colombiano.

Boca no volvió a acercarse al área rival hasta los 29 minutos, con un disparo rasante desde la izquierda de Tomás Aranda, que salió centralizado y a las manos de Fabricio Iacovich.

Solo un minuto después, una volea desde afuera del área de Milton Delgado se fue muy cerca del primer poste, perjudicada por el efecto de su remate con el empeine, que hizo girar la pelota hacia afuera.

En 35 minutos del primer tiempo, Carrillo pudo controlar con el pecho y sacar un remate incómodo con la pierna derecha, que se hubiera metido por el ángulo de no ser por la providencial intervención de Álvaro Montero.

En el primer y único minuto de descuento del primer tiempo, un centro desde la derecha de Aranda llegó hasta la otra banda para que Lautaro Blanco busque el primer palo y habilite a Santiago Ascacibar, que definió de primera al gol ante su anterior club.

El segundo tiempo no tuvo llegadas de peligro hasta los 14 minutos, mediante un remate alto de Leonel Flores, desde adentro del área, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 27 minutos, un buen pase largo de Delgado dejó mano a mano a Flores, que quiso picar la pelota ante el achique de Iacovich pero erró su definición por el segundo palo.

Síntesis:

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gabriel Aranda, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Tiago Palacios; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 46m. Santiago Ascacibar (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Edwuin Cetré por Joaquín Tobio Burgos (E) y Brian Aguirre por Fabricio Pérez (E); 20m. Sebastián Villa por Miguel Merentiel (B); 23m. Gabriel Neves por Alexis Castro (E) y Facundo Farías por Tiago Palacios (E); 35m. Alan Velasco por Gabriel Aranda (B), 40m. Camilo Rey Domenech por Leandro Paredes (B) y Kevin Zenón por Leonel Flores (B); 41m. Lucas Alario por Ezequiel Piovi (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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