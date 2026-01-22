Batacazo: Midland eliminó por penales a Argentinos Juniors de la Copa Argentina

El arquero del “Funebrero” Mauro Leguiza se convirtió en héroe al tapar los disparos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel y anotar el remate definitorio para sellar el pase a la siguiente instancia del certamen.

En tanto, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro y Genaro Cepeda anotaron los restantes para el elenco de Merlo, mientras que Lautaro Díaz envió el suyo afuera y Nicolás Violini se encontró con la resistencia de Brayan Cortés.

Por su parte, para los dirigidos por Nicolás Diez anotaron Alan Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.

Con este resultado, los comandados por Joaquín Iturrería, quienes recientemente lograron el ascenso a la segunda división del fútbol argentino (Primera Nacional), dejaron en el camino al “Bicho” en un batacazo y deberán aguardar por el ganador entre Godoy Cruz y Deportivo Morón para conocer su rival en la próxima ronda.

Los de la Paternal fueron superiores en la etapa inicial en cuanto a la tenencia de pelota y las oportunidades, pero no lograron inquietar por demás al arquero Mauro Leguiza y el encuentro se fue solamente 1-0 al descanso en ventaja para Argentinos Juniors, dejando con vida al elenco de la Primera Nacional.

En una gran jugada colectiva, Tomás Molina puso el cuerpo para controlar la pelota y tras una serie de asociaciones, Leandro Lozano asistió a Alan Lescano, quien solamente debió empujar el balón al fondo de la red para abrir el marcador.

Producto de la diferencia de jerarquía en los planteles, se esperaba que el “Bicho” se llevara por delante a los rivales, pero Midland se plantó con autoridad y en el complemento logró la igualdad en los pies de Agustín Campana.

El extremo izquierdo dominó el esférico con el pecho, dentro del área, y sacó un derechazo letal que venció las manos del guardameta chileno Brayan Cortés y puso el 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final de la partida y llevó el encuentro a los penales.

Allí, Mauro Leguiza se vistió de héroe al contener los disparos desde los doce pasos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel, pidió patear el último penal y sentenció la clasificación de Midland a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Síntesis:

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Luis Lobo Medina

Argentinos Jrs: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Tobías Ramírez, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Enzo Pérez; Lautaro Giaccone, Alan Lescano, Hernán López; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Midland: Mauro Leguiza; Pablo Casarico, Fernando González, Genaro Cepeda, Lautaro Díaz; Nicolás Violini, Matías Flores, Dylan Aguilar, Agustín Campana; Marcos Roseti, Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Gol en el primer tiempo: 23m Alan Lescano (A).

Gol en el segundo tiempo: 11m Agustín Campana (M).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Diego Porcel por Hernán López Muñoz (A); al inicio Rodrigo Cao por Dylan Aguilar (M); al inicio Jesús Camaño por Matías Flores (M); 06m Francis Mac Allister por Enzo Pérez (A); 17m Leandro Fernández por Lautaro Giaccone (A); 28m Gino Infantino por Nicolás Oroz (A); 28m Claudio Bravo por Sebastián Prieto (A); 28m Emilio Porro por Agustín Campana (M); 28m Leonel Gigli por Jeremías Perales (M); 45m Lucas Vico por Jesús Camaño (M).

Penales anotados: Alan Lescano (A); Marcos Roseti (M); Leandro Lozano (A); Lucas Vico (M); Francis Mac Allister (A); Rodrigo Cao (M); Francisco Álvarez (A); Emilio Porro (M); Tobías Ramírez (A); Genaro Cepeda (M); Mauro Leguiza (M).

Penales errados: Lautaro Díaz (M); Leandro Fernández (A); Gino Infantino (A); Nicolás Violini (M); Diego Porcel (A).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas Copa Argentina