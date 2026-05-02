Con entradas agotadas se estrenó el documental sobre vuelos de la muerte en el delta

A salón lleno, con entradas agotadas, se presentó en la noche de este viernes en Concordia el excelente documental “Pasó en el delta”, que reconstruye los vuelos de la muerte en el delta entrerriano a partir del libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta.

El largometraje se presentará el viernes 15 de mayo en el salón de Agmer Gualeguaychú.

El estreno, un verdadero éxito, se realizó en el centro cultural Pueblo Viejo de Concordia, con la presencia de la fiscal federal de Concordia-Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, el periodista Magnotta, el militante de Villa Paranacito Jorge Temporetti, el denunciante policía retirado Jorge Guardia, ante un salón colmado.

El documental de la historia contemporánea “Pasó en el Delta: Vuelos de la Muerte en Entre Ríos”, es una producción de profesionales entrerrianos que aborda uno de los capítulos más oscuros y menos explorados de la última dictadura cívico-militar en la provincia.

La investigación del periodista Fabián Magnota, el testimonio de lugareños, la lucha de organismos de derechos humanos y de la justicia entrerriana revelaron y probaron la existencia de este método para desaparecer y asesinar a personas secuestradas y detenidas en los Centros Clandestinos de Detención.

Equipo de trabajo

La realización es de Producciones del sur del sur, un largometraje grabado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia, Entre Ríos.

En el estreno, se escuchó el mensaje de los docentes de Concordia que con gran esfuerzo personal y profesional realizaron el documental:

Sebastián Pittavino, Rosana Carmarán, Juan Menoni y Omar Lagraña, además de los colaboradores Sergei Fuad y Mario Martínez.

En el documental aparecen los testimonios de Magnotta, Temporetti, Minatta, Jorge Guardia, el militante de Hijos, Matías Ayastuy y el encargado del cementerio de Paranacito, Román Venencio.