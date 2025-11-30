 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad VIALIDAD

Continúan los trabajos de recuperación de la ruta 51, entre Larroque y Urdinarrain

Con financiamiento provincial y más de un 40 por ciento de avance, se lleva adelante la reparación de la ruta provincial 51, en el departamento Gualeguaychú.

30 Nov, 2025, 12:10 PM

Las tareas se concentran en el tramo entre la primera de esas ciudades y Parera; y son parte del Grupo I del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial.

 

Con trabajos de bacheo profundo y superficial, continúa la recuperación de distintas rutas provinciales. En el caso de la ruta 51, el avance es del 42,8 por ciento con una longitud total intervenida de 17 kilómetros.

 

Se realiza el saneamiento de la subrasante, bacheo profundo con incorporación de cemento y bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente. Las obras tienen como objetivo la puesta en valor de la infraestructura vial y garantizan una mejor conectividad y seguridad de la región.

 

Además de las mejoras mencionadas, el Grupo I comprende tareas en los accesos a Tres Bocas y Villa Paranacito; y en otras rutas provinciales como la 16, 45, 26, 20 y 11.

 

Cabe señalar, que se encuentra en etapa de adjudicación el segundo grupo de bacheo que incluye obras similares en las rutas 22, 24, 23, 38 y en el acceso a Puerto Yeruá.

VIALIDAD

