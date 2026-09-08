Salud fortalece el acceso a prótesis dentales en hospitales y centros de salud de Entre Ríos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Odontología, continúa fortaleciendo las prestaciones odontológicas en el sistema público de salud, con el objetivo de ampliar el acceso de la población a tratamientos que contribuyen a mejorar tanto la salud bucal como la calidad de vida.

De acuerdo con los registros correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero y el 13 de agosto de 2026, se realizaron 808 prótesis dentales en distintos establecimientos sanitarios de la provincia. Se trata de una prestación de relevancia dentro de la atención odontológica integral, ya que permite recuperar funciones vinculadas con la masticación y el habla, además de favorecer la rehabilitación y el bienestar general de las personas.

Entre los establecimientos que brindaron esta prestación en el período mencionado se destacan el Hospital San Martín de Paraná, con 210 prótesis confeccionadas; el Hospital Masvernat de Concordia, con 126; y el Hospital Domingo Cúneo de Victoria, con 25.

Por su parte, los Centros Regionales de Referencia Ramón Carrillo y Arturo Oñativia (ex Corrales), ambos de Paraná, realizaron 60 y 150 prótesis, respectivamente. En tanto, en el Centro de Salud Alcaín se fabricaron 150 prótesis, mientras que el Juan Baggio de Gualeguaychú efectuó 87.

Cabe señalar que la producción de prótesis dentales requiere de espacios, equipamiento y condiciones técnicas específicas para el funcionamiento de los laboratorios destinados a esta tarea. Por este motivo, la incorporación de la prestación de manera descentralizada representa un desafío que debe contemplar tanto las necesidades de cada región como la inversión necesaria para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.

En este sentido, desde el sistema público se trabaja para ampliar progresivamente los puntos donde puede desarrollarse esta prestación, favoreciendo una mayor cercanía con las comunidades. Actualmente, parte de la demanda que se genera en establecimientos que no cuentan con laboratorio de prótesis debe ser canalizada hacia efectores que sí disponen de esta capacidad, principalmente en Paraná y Concordia.

La distribución de los servicios constituye así un aspecto central para continuar mejorando el acceso, procurando reducir derivaciones y acercar las soluciones odontológicas a los distintos puntos del territorio provincial, de acuerdo con las posibilidades de infraestructura y los recursos disponibles.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos