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Sociedad FRÍO

Las bajas temperaturas en gran parte de la provincia seguirían hasta el martes

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informan que, excepto los Departamentos de Gualeguay y Victoria, Entre Ríos seguirá con bajas temperaturas en los próximos días.

6 Sep, 2026, 11:10 AM
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Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. Toda la provincia, salvo los departamentos Gualeguay y Victoria, estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas se mantendrán bajas por los próximos días.

 

Las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema frío son las siguientes:

 

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

 

Prensa Gobierno ER

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