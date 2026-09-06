Las bajas temperaturas en gran parte de la provincia seguirían hasta el martes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. Toda la provincia, salvo los departamentos Gualeguay y Victoria, estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas se mantendrán bajas por los próximos días.

Las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema frío son las siguientes:

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Prensa Gobierno ER

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