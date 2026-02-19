No hubo acuerdo: la paritaria estatal pasó a cuarto intermedio

En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial hizo este jueves una oferta salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se pasó a cuarto intermedio hasta este viernes.

En la reunión, tras la propuesta, los gremios solicitaron al Estado mejorar la misma y acordaron pasar a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.

La propuesta del gobierno para el sector activo a partir del mes de febrero, contempla una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre 130.000 pesos y 280.000 pesos.

Temas PARITARIA ESTATAL