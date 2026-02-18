 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad VACUNACIÓN

De cara al inicio de clases en Entre Ríos, Salud reafirma la importancia de completar la vacunación

Con el objetivo de garantizar un ingreso escolar seguro y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos insta a completar el esquema de vacunación obligatorio en niños y adolescentes de 5 y 11 años.

18 Feb, 2026, 17:51 PM

En este marco, la cartera sanitaria solicita a las familias entrerrianas revisar el carnet de vacunación previo al inicio de las clases y acercarse al hospital o centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes. Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias, no requieren órden médica y están disponibles en los efectores públicos de toda la provincia.

 

Desde la División de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, precisaron que los nacidos en 2021 (5 años) deben aplicarse las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas), Triple Bacteriana Celular (contra la difteria, tétanos, tos convulsa), IPV (Poliomielitis) y Varicela. En tanto, para quienes nacieron en 2015 (11 años) corresponden las dosis de Triple Bacteriana Acelular, Meningococo y Virus del Papiloma Humano (VPH), en este caso una dosis.

 

Desde el Ministerio de Salud se recordó que las vacunas no sólo protegen a quien las recibe, sino que también reducen la circulación de virus y bacterias, previniendo brotes en las escuelas. Hay que tener presente que los niños pueden transitar una enfermedad sin síntomas pero aún así contagiar a otras personas.

 

Asimismo, es importante destacar que la vacunación en esta etapa es clave para sostener la efectividad de las dosis administradas durante la infancia, ya sea mediante refuerzos, dosis únicas o el inicio de esquemas cuando corresponda.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas

VACUNACIÓN CLASES ADOLESCENTES PROVINCIA Salud

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso