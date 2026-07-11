Michel: “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en nuestra provincia. No somos solo dulce de leche y birome”.

“En el año 2025 Argentina exportó USD 87.077 millones en bienes y USD 9.600 en servicios. Esta generación de divisas le permite al país generar empleo y desarrollo, diversificar su matriz productiva y aportar al crecimiento económico” indicó Michel.

Los principales destinos de las exportaciones de bienes fueron Brasil (15%), China (11%), Estados Unidos (10%), Chile (7%) e India (6%).

Michel también detalló cómo se componen las exportaciones con origen en Entre Ríos:

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron USD 2.097 M.

· El 60% se concentró en productos primarios (maíz, trigo, economías regionales).

· El 32% en productos de la agroindustria (biodiesel, pollos, carne)

· El 5% en manufactura industrial.

· El 3% en energía.

En esa línea finalizó con una crítica al gobernador: “Sería bueno que el empleado del mes de LLA en la provincia Frigerio nos diga a los entrerrianos si él está de acuerdo con que solo hacemos dulce de leche y biromes también en Entre Ríos”.