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Michel: “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en nuestra provincia. No somos solo dulce de leche y birome”.

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, destacó el rol de las exportaciones entrerrianas en el complejo exportador del total del país.

11 Jul, 2026, 10:54 AM
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“En el año 2025 Argentina exportó USD 87.077 millones en bienes y USD 9.600 en servicios. Esta generación de divisas le permite al país generar empleo y desarrollo, diversificar su matriz productiva y aportar al crecimiento económico” indicó Michel.

 

Los principales destinos de las exportaciones de bienes fueron Brasil (15%), China (11%), Estados Unidos (10%), Chile (7%) e India (6%).

 

Michel también detalló cómo se componen las exportaciones con origen en Entre Ríos:

 

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron USD 2.097 M.

· El 60% se concentró en productos primarios (maíz, trigo, economías regionales).

· El 32% en productos de la agroindustria (biodiesel, pollos, carne)

· El 5% en manufactura industrial.

· El 3% en energía.

 

En esa línea finalizó con una crítica al gobernador: “Sería bueno que el empleado del mes de LLA en la provincia Frigerio nos diga a los entrerrianos si él está de acuerdo con que solo hacemos dulce de leche y biromes también en Entre Ríos”.

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